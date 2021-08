Ajinomoto surfe sur la pandémie. Le groupe japonais, vieux de 112 ans, dispose de deux activités : la production de sauces et assaisonnements, et la fabrication d'un film de haute technologie pour l'industrie des puces informatiques. C’est cette dernière qui a bondi pendant la crise sanitaire. Les actions du groupe ont pris 80 % en deux ans et demi.

