Trustar engage Citi pour vendre le fabricant de sauce soja Amoy -sources

Données financières JPY USD EUR CA 2023 1 372 Mrd 9 965 M 9 216 M Résultat net 2023 88 038 M 640 M 592 M Dette nette 2023 163 Mrd 1 185 M 1 096 M PER 2023 31,0x Rendement 2023 1,20% Capitalisation 2 703 Mrd 19 636 M 18 159 M VE / CA 2023 2,09x VE / CA 2024 1,95x Nbr Employés 34 198 Flottant 98,6% Graphique AJINOMOTO CO., INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AJINOMOTO CO., INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 5 151,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 816,15 JPY Ecart / Objectif Moyen -6,50% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Taro Fujie President & Chief Executive Officer Katsuhide Shirai Senior Manager-Finance Masatoshi Ito Director & Senior Managing Executive Officer Shuhei Takehara Manager-Legal Affairs & Compliance Takashi Nawa Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) AJINOMOTO CO., INC. 28.01% 19 538 NESTLÉ S.A. 5.73% 333 971 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. 15.93% 105 230 THE HERSHEY COMPANY 15.52% 54 542 GENERAL MILLS, INC. 5.55% 51 981 KRAFT HEINZ -4.42% 47 752