AJR Infra and Tolling Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration

AJR Infra and Tolling Limited a annoncé que lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 26 novembre 2022, la société a approuvé la nomination de M. Subhrarabinda Birabar en tant que directeur supplémentaire à compter du 26 novembre 2022 dans la catégorie des directeurs non exécutifs et non indépendants. M. Subhrarabinda Birabar est le directeur à temps plein de Indira Container Terminal Private Limited, une filiale, et le directeur commercial de Vizag Seaport Private Limited, une société associée. M. Birabar est diplômé en gestion logistique et possède une expérience professionnelle de plus de 25 ans dans le secteur portuaire.

M. Birabar a plus de 20 ans d'expérience en tant que dirigeant et plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des ports, des SEZ/FTWZ, de la logistique et des infrastructures pour de grandes MNC, notamment L&T, Gammon Infrastructure Projects Limited, Dubai Ports World & Economic Zones World, Arshiya Limited. M. Birabar est concentré et orienté vers les résultats avec une compétence essentielle dans les solutions commerciales créatives et innovantes pour l'amélioration des revenus. M. Birabar a obtenu des succès dans le développement commercial, les ventes et le marketing grâce à son expertise dans les capacités de planification stratégique.

M. Birabar a également mené des initiatives de plusieurs millions de dollars US de la conceptualisation à l'achèvement, des opérations réussies et rentables et des restructurations pour une plus grande augmentation des revenus. La société a annoncé la démission de M. Jaysingh Ashar, directeur de la société, avec effet au 26 novembre 2022, en raison de ses préoccupations.