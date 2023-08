Akamai Technologies, Inc. est le 1er fournisseur mondial de services d'accélération de diffusion de contenus et d'applications sur Internet. L'activité du groupe s'organise principalement autour de 3 pôles : - diffusion de contenus : transmission, stockage et gestion de flux de données, de contenus médias, d'applications électroniques, etc. ; - développement d'applications sur les sites Internet : applications d'enregistrement des utilisateurs sur les sites, de recherche, etc. ; - autres : gestion de données, contrôle des diffusions, mesure de performance des applications, transmission sécurisée de contenus, etc. A fin 2021, le groupe dispose d'une plateforme composée de plus de 350 000 serveurs interconnectés à plus de 1 400 réseaux de fournisseurs d'accès à Internet dans le monde. 53,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Services et conseils en informatique