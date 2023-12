Akanda Corp. est une société de plateforme de cannabis médical et de bien-être. La société opère à travers trois segments : la culture, la distribution et l'entreprise. Le segment de la culture se concentre sur la culture du cannabis médical et de la biomasse de cannabis médical. Le segment de la distribution se charge de la vente et de la distribution de produits à base de cannabis médical. Son portefeuille comprend Holigen, un cultivateur, fabricant et distributeur basé au Portugal, et CanMart, un importateur et distributeur de produits pharmaceutiques titulaire d'une licence complète et basé au Royaume-Uni, qui approvisionne les pharmacies et les cliniques du Royaume-Uni. Holigen est une installation couverte de 20 000 pieds carrés située près de Lisbonne (à Sintra) et consacrée à la culture de cannabis à forte teneur en tétrahydrocannabinol (THC). La chaîne d'approvisionnement de la société, de la semence au patient, comprend le groupe Cansativa, un importateur et distributeur de cannabis médical en Europe, et Cellen Life Sciences Leva Clinic, un centre de traitement de la douleur entièrement numérisé au Royaume-Uni.

Secteur Produits pharmaceutiques