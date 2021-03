Akastor ASA : mariage de raison dans les équipements de forage avec Baker Hughes

L'américain Baker Hughes et le norvégien Akastor vont fusionner leurs activités dans les équipements de forage, dans une entité qui a généré l'année dernière 713 M$ de chiffre d'affaires.

La fusion entre Baker Hughes Subsea Drilling Systems et MHWirth créera une entreprise détenue à 50 % par chacune des sociétés mères, avec un double siège social à Houston et Kristiansand. "L'opération donnera naissance à un fournisseur d'équipements de premier plan, doté de capacités de livraison intégrées, d'une solidité financière et d'une flexibilité lui permettant de répondre à toute une série de priorités des clients", ont indiqué les deux actionnaires.

Baker Hughes recevra 120 M$ en numéraire de la part de la nouvelle société et sera éligible à 80 M$ additionnels par la suite. Akastor recevra 100 M$ et pourrait obtenir 20 M$ de plus. L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être conclue au cours du second semestre 2021.

Akastor gagne 7% à 7,78 NOK à la Bourse d'Oslo après l'annonce. La société est détenue à 36,7% par Aker ASA et à 12,1% par l'Etat norvégien, qui avait des velléités de sortie du capital dernièrement.