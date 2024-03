Akebia Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique intégrée. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques qui servent de base à une croissance future. Le portefeuille de la société comprend Auryxia (citrate ferrique), Vafseo (vadadustat) et des inhibiteurs de HIF-PH. Auryxia est un comprimé non calcique, non mâchable, administré par voie orale, qui contrôle le taux de phosphore sérique chez les patients adultes atteints d'insuffisance rénale chronique dialysée (IRC-DD), ou l'indication hyperphosphatémie, et le traitement de l'anémie ferriprive. Vafseo (vadadustat) est un inhibiteur oral de la prolyl hydroxylase du facteur inductible à l'hypoxie (HIF-PH), approuvé au Japon pour le traitement de l'anémie due à l'insuffisance rénale chronique (IRC) chez les patients adultes. La société fait appel à des tiers pour la distribution commerciale d'Auryxia, y compris des distributeurs en gros et certains fournisseurs de pharmacies spécialisées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale