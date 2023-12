Aker Biomarine ASA est un innovateur en biotechnologie basé en Norvège et une entreprise de récolte de krill dans l'Antarctique. Elle se compose de deux secteurs d'activité : Ingrédients et Marques. Dans le segment Ingrédients, la société développe des ingrédients à base de krill pour des applications humaines dans le domaine des nutraceutiques et des compléments alimentaires, et des applications pour l'alimentation animale dans les domaines de l'aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie. Dans le segment des marques, la société possède deux entreprises : Lang Pharma Nutrition et Epion Brands. Lang Pharma Nutrition est un fabricant de compléments alimentaires à service complet, à marque privée et à marque d'entreprise pour le marché de masse. Epion Brands possède sa propre marque grand public sur le marché américain, Kori, que l'on trouve dans les rayons des détaillants. L'accent mis par Aker BioMarine sur le développement durable a inspiré le lancement d'AION par Aker BioMarine, une société spécialisée dans la circularité qui aide les entreprises à recycler et à réutiliser les déchets.

Secteur Pêche et agriculture