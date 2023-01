Exclusif - La transition énergétique de Shell a suscité des pourparlers pour la vente de ses activités en Norvège.

La société Shell, basée à Londres, a déclaré qu'elle allait concentrer ses opérations pétrolières et gazières dans neuf bassins à travers le monde, déclenchant ainsi une concurrence interne croissante entre les actifs, alors qu'elle vise à réduire progressivement sa production de pétrole et de gaz et à développer les énergies renouvelables et les opérations à faible émission de carbone pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Une vente du portefeuille pétrolier et gazier de Shell en Norvège, où elle est présente depuis plus de 110 ans, marquerait un retrait continu de la mer du Nord par les plus grandes sociétés énergétiques du monde qui concentrent leurs investissements sur des bassins plus récents et plus rentables.

Shell et Harbour Energy ont refusé de faire des commentaires.

Les pourparlers avec Harbour Energy, le plus grand producteur britannique de la mer du Nord, ont atteint un stade avancé vers la fin de 2022, selon les sources, juste au moment où la Norvège a consolidé sa position de premier fournisseur de gaz naturel en Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Shell et ConocoPhillips sont les deux dernières majors pétrolières à exploiter des champs offshore en Norvège, tandis que TotalEnergies ne conserve que des participations dans des champs non exploités.

Les négociations avec Harbour Energy ont porté sur les actifs de Shell en Norvège et ses opérations à petite échelle en Italie, ainsi que sur plusieurs actifs vieillissants en mer du Nord britannique, ont précisé les sources.

Le nouveau directeur général de Shell, Wael Sawan, qui a succédé à Ben van Beurden le 1er janvier après un mandat de neuf ans, n'examine pas actuellement ces actifs, ont indiqué deux des sources.

TAXE WINDFALL

Harbour Energy, dirigée par la PDG Linda Cook, souhaite étendre ses activités au-delà de la mer du Nord britannique après que le gouvernement a imposé une taxe exceptionnelle de 35 % aux producteurs de pétrole et de gaz, portant le taux d'imposition total à 75 %, l'un des plus élevés au monde.

Les espoirs de Shell d'étendre sa production de pétrole et de gaz en Norvège ont subi un coup dur l'année dernière après que les partenaires de sa découverte de gaz Linnorm n'aient pas pu se mettre d'accord sur son développement en tant que champ autonome, selon des sources. Elle est également partenaire du projet Ormen Lange Phase 3, le deuxième plus grand champ gazier du pays.

Son rival britannique BP détient une participation minoritaire dans la société pétrolière et gazière indépendante Aker BP, le deuxième plus grand producteur norvégien, tandis qu'Exxon Mobil et Chevron ont tous deux cédé complètement leurs actifs offshore en Norvège en 2019 et 2018, respectivement.

Au-delà du pétrole et du gaz, Shell est impliqué dans plusieurs grands projets d'énergies renouvelables et à faible émission de carbone en Norvège, notamment dans des blocs d'éoliennes offshore, une usine de biocarburants et le projet de stockage et d'utilisation du carbone Northern Lights.

Le rapport annuel de Shell montre qu'elle détenait des participations dans 21 licences de production de pétrole et de gaz norvégiennes à la fin de l'année 2021, dont une participation de 17,8 % dans Ormen Lange, une participation de 45 % dans le champ Knarr et 8,1 % dans le champ pétrolier Troll.

Elle a produit environ 13 400 barils de pétrole par jour (bpj) et 490 millions de pieds cubes standard par jour (scf/d) en Norvège en 2021, soit environ 7% de la production totale de gaz de la société.