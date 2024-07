La compagnie pétrolière norvégienne Aker BP, qui appartient en partie à BP, a annoncé vendredi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le deuxième trimestre et a revu à la baisse ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice avant intérêts et impôts est passé de 2,26 milliards de dollars un an plus tôt à 2,30 milliards de dollars, contre une prévision de 2,36 milliards de dollars dans un sondage d'analystes compilé par Aker BP.

La société a déclaré dans un communiqué qu'elle prévoyait désormais une production de 420-440 milliers de barils équivalent pétrole par jour (mboepd), contre une prévision précédente de 410-440 mboepd. La production du deuxième trimestre était de 444 100 boepd.

L'entreprise a déclaré que tous les projets de développement des champs ont progressé comme prévu au cours du trimestre.