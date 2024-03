Aker Carbon Capture ASA est une entreprise de capture du carbone basée en Norvège. La société dispose d'une technologie permettant de réduire les émissions de carbone dans des secteurs difficiles à supprimer, tels que l'incinération des déchets, la bioénergie, le ciment, la transformation du gaz en électricité et bien d'autres industries. Les activités de la société sont divisées en quatre segments : La production de ciment, la bioénergie ou la production d'énergie à partir de déchets, la production d'électricité à partir de gaz et l'hydrogène bleu. La société opère en Norvège, au Danemark et au Royaume-Uni.

Secteur Services et équipements environnementaux