Le fournisseur américain de services pétroliers SLB a déclaré mercredi qu'il allait regrouper ses activités de capture du carbone avec la société norvégienne Aker Carbon Capture afin d'accélérer le déploiement des technologies de capture du carbone.

SLB, qui détiendra 80 % des activités combinées, paiera 4,12 milliards de couronnes norvégiennes (381,49 millions de dollars) en espèces pour Aker Carbon Capture Holding AS (ACCH), qui détient les activités du fournisseur de technologies de capture du carbone.

SLB pourra également effectuer des paiements supplémentaires pouvant atteindre 1,36 milliard de couronnes norvégiennes au cours des trois prochaines années, en fonction des performances de l'entreprise.

"Nous sommes ravis de créer cette entreprise avec ACC (Aker) afin d'accélérer le déploiement de technologies de capture du carbone qui modifieront l'économie de la capture du carbone dans les secteurs industriels fortement émetteurs", a déclaré Olivier Le Peuch, président-directeur général de SLB.

ACCH paiera 50 millions de dollars pour acheter l'activité de capture du carbone de SLB, a déclaré Aker dans un communiqué séparé.

Aker Carbon Capture dispose d'une technologie permettant de réduire les émissions de carbone dans des secteurs difficiles à abattre tels que l'incinération des déchets, la bioénergie, le ciment et la transformation du gaz en électricité. (1 $ = 10,7997 couronnes norvégiennes) (Reportage de Surbhi Misra et Shivani Tanna à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri et Subhranshu Sahu)