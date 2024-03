Aker Solutions ASA est un fournisseur norvégien de solutions intégrées, de produits et de services pour l'industrie mondiale de l'énergie. La société possède et gère les filiales du groupe. Les activités d'Aker Solutions sont divisées en trois segments : Le segment Renewables and Field Development, qui conçoit et fournit des solutions d'énergie renouvelable pour l'éolien offshore, l'hydrogène et la capture, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) ; le segment Electrification, Maintenance et Modifications (EMM) optimise les solutions de durée de vie des champs et fournit une gamme de services de maintenance et de modifications pour les infrastructures offshore, et propose des offres de décarbonisation et de respect de l'environnement, y compris des solutions d'électrification, tandis que le segment Subsea fournit une gamme de produits, systèmes et solutions sous-marins intelligents à l'échelle mondiale, ainsi que des services liés au cycle de vie des sous-marins. La société possède une filiale, Aker Solutions Holding AS.