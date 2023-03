Le Royaume-Uni présélectionne les projets de BP et d'Equinor concernant la production d'électricité à partir de gaz à faible teneur en carbone en vue d'obtenir une aide

Le gouvernement britannique a présélectionné huit projets qui, selon lui, pourraient contribuer à réduire les émissions de dioxyde de carbone du pays et à lancer une économie basée sur l'hydrogène.

Le projet Net Zero Teesside Power (NZT), une coentreprise entre BP et Equinor, vise à construire une centrale électrique au gaz d'une capacité de 860 mégawatts (MW) qui pourrait fournir de l'électricité à faible teneur en carbone à environ 1,3 million de foyers.

La plupart des émissions de dioxyde de carbone seront capturées et stockées sous le fond marin de la mer du Nord, ce qui fera de cette centrale une première, ont déclaré les partenaires.

Deux consortiums de fournisseurs - l'un dirigé par Technip Energies et l'autre par Aker Solutions - sont en lice pour fournir la technologie de capture du carbone et construire l'usine.

BP et Equinor prévoient de prendre la décision finale d'investissement en 2023.

L'autre projet d'Equinor, H2H Saltend, qui prévoit la construction d'une usine de transformation du gaz en hydrogène avec captage du carbone à Saltend Chemicals Park, près de la ville de Hull, n'a pas été retenu.

Equinor n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le gouvernement britannique a déclaré que la liste n'était pas définitive et qu'elle pourrait être complétée ultérieurement par l'ajout de nouveaux projets au fur et à mesure qu'ils deviennent plus viables.