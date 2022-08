Schlumberger, Subsea 7 et Aker Solutions forment une société d'ingénierie sous-marine

Aker Solutions recevra 700 millions de dollars en espèces et en actions Schlumberger dans le cadre de l'accord, et prévoit de comptabiliser un bénéfice d'environ 1 milliard de dollars au moment de la clôture, a déclaré la société norvégienne.

L'accord laissera à Schlumberger une participation de 70 % dans la coentreprise prévue, tandis qu'Aker Solutions obtiendra 20 % et Subsea 7 10 %, ont déclaré les sociétés dans un communiqué commun.

L'entreprise combinée comptera environ 9 000 employés dans le monde et le potentiel de synergie est estimé à plus de 100 millions de dollars par an à moyen terme, ont-elles ajouté.

La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième semestre de 2023.