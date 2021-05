AKKA Technologies SE : La volatilité devrait faire son grand retour 07/05/2021 | 12:36 Nicolas Chéron 07/05/2021 | 12:36 achat En cours

Cours d'entrée : 25.76€ | Objectif : 30.2€ | Stop : 23.55€ | Potentiel : 17.24% Le titre AKKA Technologies SE fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 30.2 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.56 pour l'année 2020.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats. Sous-secteur Services d'assistances aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AKKA TECHNOLOGIES SE -6.64% 628 CINTAS CORPORATION -0.91% 36 795 TELEPERFORMANCE SE 17.55% 22 580 LG CORP. 44.57% 19 730 EDENRED 0.22% 13 788 INTERTEK GROUP PLC 8.14% 13 644 BUREAU VERITAS SA 14.80% 13 534 GENPACT LIMITED 13.83% 8 811 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS I.. -5.90% 7 264 WENDEL 17.20% 6 064 MAXIMUS, INC. 26.45% 5 687

Données financières EUR USD CA 2020 1 531 M 1 848 M - Résultat net 2020 -137 M -165 M - Dette nette 2020 344 M 415 M - PER 2020 -5,18x Rendement 2020 - Capitalisation 521 M 628 M - VE / CA 2020 0,56x VE / CA 2021 0,65x Nbr Employés 20 000 Flottant 36,0% Prochain événement sur AKKA TECHNOLOGIES SE 06/05/21 Q1 2021 Présentation évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 26,07 € Dernier Cours de Cloture 24,04 € Ecart / Objectif Haut 78,9% Ecart / Objectif Moyen 8,45% Ecart / Objectif Bas -37,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Maurice Ricci Chairman & Group Chief Executive Officer Nathalie Buhnemann Group Chief Financial Officer Alain Tisserand Independent Non-Executive Director Muriel Barneoud Independent Non-Executive Director Valérie Magloire Independent Non-Executive Director