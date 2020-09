Akka : Oddo reste à 'alléger', ajuste sa cible

15/09/2020 | 09:22

Oddo BHF réitère son opinion 'alléger' sur Akka Technologies avec un objectif de cours ajusté de 16,2 à 16,4 euros, 'dans l'attente de l'assainissement du bilan et d'une meilleure visibilité sur l'activité'.



'Les décisions prises par Akka en termes de réduction de coûts et l'effort considérable (mais non soutenable) sur la protection du cash fournissent une base plus claire pour envisager une discussion avec les créanciers et une augmentation de capital', estime l'analyste.



'Toutefois, l'évolution de l'activité du groupe est extrêmement difficile à prévoir sur les 6-12 prochains mois, d'autant que la résurgence de cas de Covid en Europe ne plaide pas en faveur d'un redémarrage rapide dans l'aéronautique', prévient-il cependant.



