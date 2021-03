Akka : Invest Securities ajuste son objectif de cours

L'analyste actualise ses estimations 2020 pour prendre en compte le montant des coûts exceptionnels communiqué par le groupe.



' Les résultats 2020, qui seront publié le 17 mars, seront très lourdement affectés par la violence de la crise mais a contrario, les perspectives semblent s'améliorer ' indique Invest Securities.



' Entre la situation d'endettement difficile (avec une Dette Nette qui devrait continuer de s'alourdir en 2021-22) et l'amélioration des perspectives conjuguée aux effets de la restructuration sur la rentabilité, il nous parait difficile de trancher à ce stade ' rajoute le bureau d'analyses.



L'analyste estime que la valorisation actuelle lui semble refléter assez bien cette situation incertaine et reste donc à neutre avec un objectif de cours ajusté à 24E (contre 22E).



