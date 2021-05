Akka : Invest Securities reste à 'vente' après le CA

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de 20 euros sur Akka Technologies, au lendemain de la parution d'un chiffre d'affaires du premier trimestre qui apparait en ligne avec les attentes à 385 millions d'euros.



'La trajectoire confirme néanmoins son amélioration après une année 2020 véritablement cataclysmique et semble pointer sur une poursuite de la reprise dans certaines zones (France, International)', souligne l'analyste.



'Data Respons, activité dont la marge d'EBITA ajusté est la plus élevée, déçoit avec une décroissance organique de -9,5% qui s'explique par l'impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs sur son activité de conception de produits Computer Solutions', nuance-t-il.



