AKKA : DEPART DE NICOLAS VALTILLE

AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) annonce ce jour le départ de Nicolas Valtille, administrateur délégué à la gestion, à compter du 1er janvier 2021 pour des raisons personnelles.

Nicolas Valtille a débuté sa carrière en tant que Directeur Financier pour un groupe multimédia. Il a été nommé Chief Financial Officer de 1997 à 2000 d’une Start Up internet dont il a mené l’introduction en bourse sur la place de Paris et son développement à l’international. Nicolas a ensuite rejoint le groupe AKKA en 2000 en tant que Chief Financial Officer.

Au sein d’AKKA, Nicolas a, aux côtés de Mauro et Jean-Franck RICCI, conduit le développement du Groupe et était dans ses fonctions actuelles en charge des fonctions support du Groupe. Nathalie Buhnemann succède à Nicolas Valtille dans ce rôle. Nathalie a rejoint AKKA fin 2013 en tant que Directrice Financière, après avoir accompagné le Groupe en tant que consultante externe lors du rachat de MBTech en 2012 et après avoir mené chez PWC, des missions d’audit, de conseil et de transactions (M&A) pendant près de 13 ans. Nathalie Buhnemann exerce les fonctions de CFO du groupe AKKA depuis 2018 et avait été désignée depuis lors dans le plan de succession de Nicolas Valtille.

Mauro Ricci, Président et Directeur Général du Groupe AKKA, déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement Nicolas pour le rôle qu’il a joué à mes côtés pendant 20 ans dans la construction du Groupe AKKA. Nicolas a participé activement à la structuration des fonctions support du Groupe et a ainsi rendu possible sa très forte croissance au cours de ces deux dernières décennies. Si Nicolas se retire pour des raisons personnelles de ses fonctions exécutives du Groupe, il reste un actionnaire engagé au sein du Groupe familial. Je suis convaincu que le processus de transition entamé depuis deux ans permettra à Nathalie de réussir dans ses nouvelles fonctions, comme elle réussit en tant que CFO du Groupe. Nathalie poursuit sans relâche la transformation de notre Groupe qui conduira AKKA à restaurer sa marge puis à renouer avec la croissance. »

À PROPOS d'AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Brussels – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537.

