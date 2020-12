AKKA : FINALISE SON AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE DE 200M

Regulatory News:

AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) annonce que le Conseil d’Administration réuni ce jour a approuvé la réalisation de l’augmentation de capital d’un montant brut de 200 000 002,50 euros, prime d’émission incluse. Cette augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 150M€ par Swilux S.A., société d’investissement détenue et contrôlée à 100% par la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), et à hauteur de 50M€ par le groupe familial Ricci, à un prix de souscription de 22,50€ par action, prime d’émission incluse.

A l’issue de cette opération, la Compagnie Nationale à Portefeuille détient 6 666 667 actions AKKA Technologies et autant de droits de vote, soit 21,4% du capital et 17,0% des droits de vote. Le groupe familial Ricci détient quant à lui 12 139 490 actions, soit 38,9% du capital, et 20 066 977 droits de votes, soit 51,3% des droits de vote. Le groupe familial Ricci réunit certains membres de la famille Ricci (en ce compris leurs sociétés de management) : Mauro Ricci, Jean-Franck Ricci, Cécile Monnot, Benjamin Ricci, Charlotte Ricci, Nicolas Valtille (en ce compris sa société de management) et Nathalie Buhnemann (en ce compris sa société de management).

Ces actions de même catégorie que les actions existantes de la Société portent jouissance courante et les droits attachés à ces actions nouvelles sont identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société.

Ces actions nouvelles ne seront admises aux négociations sur Euronext Paris et Brussels sur la même ligne que les actions AKKA TECHNOLOGIES existantes (code ISIN FR0004180537) qu’après publication d’un prospectus, approuvé par l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), et publié dans les 90 jours.

Par ailleurs Guy Lacroix a remis sa démission de ses fonctions d’administrateur de la société AKKA Technologies et Xavier Le Clef, CEO de CNP S.A. a été coopté par le conseil d’administration en tant qu’administrateur d’AKKA sur la durée du mandat restant à courir de Guy Lacroix, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2021.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue pas, et ne saurait être considéré comme constituant, une offre au public de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la société AKKA Technologies SE dans un quelconque pays et n’est pas destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

A PROPOS DE CNP

Fondée par M. Albert Frère et détenue par les membres de sa famille, CNP est l'un des deux piliers du Groupe Frère. Fort d’une base actionnariale familiale qui lui apporte stabilité et soutien, CNP privilégie la création de valeur à long terme en s’engageant de façon active aux côtés des fondateurs ou équipes dirigeantes de sociétés européennes cotées et non cotées, leaders dans leur secteur d’activité. Au travers de ses deux piliers, CNP et GBL, le Groupe Frère gère un actif net réévalué de l’ordre de 5,5 milliards d’euros, déployé au travers d’un portefeuille diversifié de sociétés d’envergure globale.

À PROPOS d’AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Brussels – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com

