AKKA : Invest dégrade sa recommandation

Invest Securities a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et son objectif de cours de 25,5 euros à 16 euros sur Akka après l'annonce des revenus du troisième trimestre. Le bureau d'études souligne que la décroissance reste terrible et que le chiffre d'affaires ressort très en-dessous de ses attentes. " La dynamique d'activité terrible, avant même le reconfinement, et le niveau d'incertitude très élevé ne nous rendent plus assez confiants quant à la situation financière du groupe pour rester à l'Achat ", conclut le broker.