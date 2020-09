AKKA: RÉSULTAT DU 1er SEMESTRE 2020

LA RAPIDE TRANSFORMATION DU GROUPE PERMETTRA A AKKA D’ETRE PROFITABLE EN ANNEE PLEINE

Regulatory News:

AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) :

PERFORMANCE S1 2020 Marge opérationnelle pénalisée par la crise de la COVID-19

Forte génération de Free Cash-Flow PERSPECTIVES S2 2020 Croissance séquentielle du chiffre d’affaires attendue au T3 et T4 2020

Marge opérationnelle courante attendue positive en 2020

Stabilité de la dette financière et préservation du cash

Mauro Ricci, Président et Directeur Général du Groupe AKKA, déclare :

« Malgré la brutalité de l’impact de la crise de la COVID-19 sur la performance du premier semestre 2020, AKKA se transforme rapidement pour sortir plus fort de cette crise. Depuis la fin du confinement, nous avons saisi des opportunités avec des clients de taille moyenne et dans des segments de diversification. Nous avons également mis à profit notre positionnement solide sur des programmes clés du secteur de la mobilité, en renforçant nos compétences et notre offre digitale, avec la contribution de Data Respons. En parallèle, AKKA a poursuivi ses efforts pour s’adapter à la demande, réduire les coûts et accélérer la mise en œuvre de Fit-2 Clear Now afin de simplifier et de rationaliser son organisation. Alors que les tendances observées depuis la fin du confinement se confirment, AKKA est désormais en bonne position pour être rentable dès le second semestre et pour l’année pleine 2020, en continuant à mettre l’accent sur les besoins des clients et la mise en œuvre de Fit-2 Clear Now. La transformation du Groupe se poursuit pour préparer le prochain cycle, émerger avec un très fort levier opérationnel une fois la crise passée. »

RÉSULTATS S1 2020

En millions d’euro S1 2020 S1 2019 CHIFFRE D’AFFAIRES 778,0 891,4 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES ACTIVITÉS ORDINAIRES -12,6 60,0 En % du CA -1,6% 6,7% PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS -52,4 -11,5 STOCK-OPTIONS ET ACTIONS GRATUITES -1,1 -3,4 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -66,1 45,1 En % du CA -8,5% 5,1% RÉSULTAT FINANCIER -12,8 -8,2 RÉSULTAT AVANT IMPOT -78,9 36,9 IMPOT 22,1 -10,6 RÉSULTAT NET -56,8 26,3 MINORITAIRES -0,6 -0,04 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE -57,4 26,3

Sauf définition dans la section Glossaire, les agrégats financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont directement dérivés des états financiers consolidés du groupe

Le Conseil d'administration du groupe AKKA s'est réuni le 9 septembre 2020 pour approuver les états financiers du premier semestre 2020.

Chiffre d’affaires du 1er semestre d’AKKA

AKKA enregistre un chiffre d'affaires de 778,0 M€ au premier semestre 2020, en baisse de 12,7%, soit 20,3% sur une base organique.

La performance du Groupe au cours du premier semestre 2020 est pénalisée par les effets négatifs de la crise de la COVID-19 sur la demande et par les mesures de confinement à travers le monde à partir de mars 2020. AKKA a atteint un point bas en mai 2020 et connaît depuis une reprise progressive de son activité.

Les Business Units d'AKKA les plus exposées aux programmes de ses principaux clients de l’automobile et de l’aéronautique, à savoir la France et l'Allemagne, ont également été les plus impactées par les effets soudains du confinement. Les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique ont enregistré une baisse de 26% et 13% respectivement, partiellement compensé par la demande dans les secteurs de la défense et du ferroviaire. AKKA a accéléré sa diversification dans d'autres secteurs, notamment les sciences de la vie, les télécommunications et l'énergie. Ces deux derniers secteurs affichent une croissance à deux chiffres par rapport au premier semestre 2019. En outre, AKKA bénéficie d'une popularité croissante auprès des clients de taille moyenne qui s'est accélérée après la fin du confinement dans des zones géographiques en expansion telles que l'Espagne.

Par Business Units: Au 1 er semestre 2020, le chiffre d'affaires de la BU France a diminué de 20,1%, à 264,2 M€. La France a été fortement touchée par le confinement et ses effets sur les grands clients de l'automobile et de l'aéronautique. La BU a bénéficié d'un environnement économique plus stable dans ses segments de diversification tels que la défense, les télécommunications, le naval et le ferroviaire, qui ont bien résisté au cours de la période, grâce à la demande accrue de compétences digitales.



La BU Allemagne a également été impactée de manière significative avec un chiffre d’affaires au 1 er semestre 2020 en baisse de 28,7% à 181,3 M€. La plupart des clients du secteur automobile ont fermé leurs sites pendant la majeure partie du deuxième trimestre 2020. Cependant, la forte demande de compétences digitales a accéléré l'intégration des activités historiques d'AKKA avec celles de Data Respons.



Le chiffre d'affaires d'AKKA North America a diminué de 9,4% pour atteindre 138,1 M€ au premier semestre 2020. La région a été touchée plus tard que l'Europe par les effets des mesures de confinement. La dynamique commerciale est néanmoins restée solide dans le secteur de la défense, en particulier avec Boeing, Honeywell, UTC et Northrop. Cependant, l'aviation civile a été aussi touchée que le reste de ce secteur en Europe.



Le chiffre d'affaires de la BU Internationale d'AKKA au premier semestre 2020 a diminué de 15,3%, pour s'établir à 130,4 M€, malgré la forte croissance provenant de clients clés tels que GSK, Siemens ou Mitsubishi. Comme pour les autres zones géographiques, les clients de cette BU exposés à la mobilité ont connu une baisse significative.



La demande pour les solutions digitales de Data Respons est restée solide au premier semestre 2020 malgré la crise mondiale actuelle. Le chiffre d'affaires de Data Respons croit de 16,5% pour atteindre 45,8 M€ au deuxième trimestre 2020. Sur une base pro forma 1 , le chiffre d'affaires progresse de 16,8% pour atteindre 96,3 M€ au premier semestre 2020, grâce à son positionnement sur les solutions numériques.



Un marge opérationnelle affectée par des coûts non récurrents

Le résultat opérationnel des activités ordinaires d'AKKA diminue à -12,6 M€ au S1 2020, principalement sous l'effet des BU France et Allemagne. La BU Amérique du Nord enregistre un résultat opérationnel d’activités ordinaires positif, avec une marge de 1,5% alors que la BU International a réalisé de très bonnes performances, affichant une marge de 9,1%.

Data Respons a dépassé les attentes, dégageant une marge d'exploitation de 12,4%, démontrant ainsi la résilience et le potentiel de son modèle d'entreprise et de son positionnement.

La perte opérationnelle du Groupe s'élève à -66,1 M€, conséquence directe de la crise de la COVID-19. AKKA a enregistré 52,4 M€ de coûts non récurrents, dont 46 M€ liés à la crise de la COVID-19 consacrés aux mesures visant à préserver la santé des employés, des coûts dus au chômage partiel et des provisions pour créances clients, ainsi que 6,8 M€ liés au déploiement de Fit-2 Clear Now, le plan de performance du Groupe.

Le coût de la dette financière nette est de 9,3 M€ au 30 juin 2020 (contre 8,0 M€ au 30 juin 2019). Cela inclut 5,6 M€ d'intérêts sur les emprunts, stables par rapport à 2019 sur une base organique. La perte nette consolidée du Groupe s'élève à - 57,4 M€ au S1 2020.

AKKA a protégé sa capacité financière au premier semestre

La santé financière d'AKKA a été préservée pendant la crise. Le Groupe a pris des mesures immédiates en prêtant attention aux besoins en fonds de roulement. En outre, AKKA a bénéficié de mesures de report de charges mises en œuvre dans la plupart des pays où le Groupe opère. En conséquence, et malgré la baisse très importante du chiffre d'affaires, le Free Cash-Flow opérationnel du Groupe s'est élevé à 46,4 M€ au premier semestre 2020, contre –51,1 M€ au premier semestre 2019. Fin juin, AKKA avait bénéficié d'un report des dettes sociales et fiscales de 85 M€. Ce montant devrait s'élever à 100 M€ et sera rééchelonné sur les 24 à 36 mois à venir selon les pays. Le rééchelonnement de 70% de ces 100 M€ est d’ores et déjà garanti.

La trésorerie nette s'élevait à 317,1 M€ au 30 juin 2020, y compris un décaissement de 369,8 M€ pour l'acquisition de Data Respons. Elle était de 469,2 M€ au 31 décembre 2019. Les efforts du Groupe pour préserver la trésorerie ont permis un gearing de 136%. Le leverage financier du Groupe au 30 juin 2020 était de 3,73x (dette nette / EBITDA après IFRS 16), ce qui est nettement inférieur à son covenant fixé à 4,5x. La dette nette au 31 décembre 2020 devrait être globalement stable par rapport au niveau de fin juin.

AKKA a continué à se concentrer sur la préservation de sa capacité de financement et travaille en parallèle sur un nombre limité d’options concrètes afin de respecter ses engagements financiers de fin d'année. En incluant la facilité de crédit renouvelable non utilisé, la capacité de financement du groupe dépasse 622 M€.

LE DÉPLOIEMENT IMMÉDIAT D’UN PLAN D’ACTION SE TRADUIRA PAR UNE PROFITABILITE POUR L’ANNEE PLEINE 2020

Le chiffre d’affaires d'AKKA devrait continuer de s'améliorer progressivement au cours du second semestre 2020. AKKA confirme que la demande s'améliore régulièrement et que le Groupe poursuit sa dynamique positive avec des clients de taille moyenne. Après un point bas d'activité atteint au cours du deuxième trimestre de l'année, AKKA s'attend à ce que la reprise graduelle se poursuive au cours du S2 2020. Le chiffre d'affaires du T3 2020 devrait s'améliorer séquentiellement et le T4 2020 devrait être sensiblement plus élevé que le T3.

Le résultat opérationnel d’activité d'AKKA devrait être positif en 2020, grâce à l'engagement continu des clients et aux mesures mises en œuvre à partir du S1 2020.

Le Groupe accélère sa transformation au S2 2020. AKKA a accéléré le déploiement de son plan de performance Fit-2 Clear Now qui vise à réduire les coûts de production et de fonctionnement du Groupe et à adapter son offre aux secteurs et compétences les plus prometteurs. Fit-2 Clear Now se traduira par un plan de réduction drastique des coûts pour améliorer les opérations mondiales et AKKA bénéficiera d'un profil de marge nettement amélioré à moyen terme, au fur et à mesure du déroulement du plan. Les objectifs de Fit-2 Clear Now sont les suivants :

Accroître la valeur ajoutée du Groupe en accélérant son repositionnement et en améliorant les compétences en digital ; Optimiser les coûts de production en déployant les compétences à faible valeur ajoutée dans les pays à faibles coûts et en se concentrant sur les compétences les mieux valorisées dans les pays matures ; et Réduire les coûts d'exploitation en redimensionnant l'organisation et la portée du contrôle, en particulier en Allemagne, et en se concentrant sur l'excellence opérationnelle pour améliorer les marges.

Les mesures prises au cours du premier semestre donnent déjà des résultats. Ces mesures se traduiront par une réduction de la base de coûts du S2 2020 d'environ 15 M€, soit 30 M€ sur une base annuelle. Le déploiement de Fit-2 Clear Now ayant été accéléré au cours du S2, AKKA devra supporter sur cette période des coûts non récurrents de même ampleur que ceux du S1. Cela inclut le coût du plan social que le Groupe a prévu en Allemagne. Certaines étapes clés ont déjà été franchies dans ce processus et la restructuration devrait être mise en œuvre au cours du T4 de cette année. AKKA travaille à des mesures additionnelles avec l'ambition de porter la réduction de sa base de coûts annuels à environ 45 M€ au cours des 12 prochains mois.

AKKA est resté concentré sur la préservation de sa capacité de financement et a progressé dans sa recherche de différents moyens pour renforcer son bilan. Le Groupe est en train de choisir parmi un nombre restreint d'options précises pour respecter ses engagements financiers de fin d'année.

PERSPECTIVES 2020 Croissance séquentielle des revenus au T3 et T4 2020

Marge opérationnelle : ≥0%

Stabilité de la dette financière et préservation du cash fin 2020

Prochains événements :

Publication du CA du troisième trimestre 2020 : Jeudi 5 novembre 2020

En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version anglaise sera considérée comme valable.

À PROPOS d’AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech

GLOSSAIRE

Croissance économique :

• Croissance à périmètre, taux de change et nombre de jours ouvrables constants

Free cash flow:

• Le flux net de trésorerie des activités d'exploitation diminué des immobilisations, augmenté de cessions d'actifs immobilisés

Gearing:

• Dette nette divisée par les capitaux propres

Dette nette :

• Dette financière diminuée des liquidités et équivalents de liquidités

Coûts non récurrents :

• Dépenses et revenus liées aux acquisitions, cessions, réorganisations, litiges, transformations et autres coûts de même nature

EBITDA :

• Résultat opérationnel des opérations ordinaires augmenté du montant net des amortissements et dépréciations

Résultat opérationnel des activités ordinaires :

• Résultat opérationnel calculé avant les dépenses liées aux options d'achat d'actions et aux actions gratuites et avant les coûts non récurrents,

Marge opérationnelle courant des activités ordinaires :

• Taux de marge opérationnel courante par rapport au chiffre d’affaires

Croissance organique :

• Croissance à périmètre et taux de change constants

Croissance pro-forma :

• Croissance basée sur des chiffres pro forma

ANNEXE 1 : CHIFFRES CLÉS S1 2020

(€ million) S1 2020 S1 2019 Variation % Chiffre d’affaires 778,0 891,4 -12,7% Résultat opérationnel des activités ordinaires -12,6 60,0 -121,0% Stock-options et actions gratuites -1,1 -3,4 -67,6% Revenus et charges non courants -52,4 -11,5 355,7% Résultat opérationnel -66,1 45,1 -246,6% En % du CA -8,5% 5,1% Revenus/(charges) financiers -12,8 -8,2 56,1% Résultat avant impôt -78,9 36,9 -313,8% Impôts +22,1 -10,6 -308,5% Résultat net consolidé -56,8 26,3 -318,3% En % du CA -7,3% 2,9% BNPA €2,65 €1,31 38,2% Minoritaires -0,6 -0,04 -97,9% Résultat Net Part Du Groupe -57,4 26,3 -318,3%

ANNEXE 2 : CHIFFRES D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE

Chiffre d’affaires (En millions d’euros) T1 2020 T2 2020 S1 2020 France 152,8 111,4 264,2 Variation% -9,7% -31,1% -20,1% Croissance organique -9,7% -31,1% -20,1% Croissance économique -9,7% -31,1% -20,1% Allemagne 106,8 74,5 181,3 Variation% -14,9% -42,1% -28,7% Croissance organique -14,9% -42,1% -28,7% Croissance économique -14,9% -42,1% -28,7% North America 77,5 60,6 138,1 Variation% 2,5% -21,1% -9,4% Croissance organique -0,7% -22,5% -11,6% Croissance économique -0,7% -22,5% -11,6% International 70,7 59,7 130,4 Variation% -6,9% -23,4% -15,3% Croissance organique -7,6% -23,1% -15,4% Croissance économique -7,6% -23,1% -15,4% Data Respons 18,2 45,8 64,0 Variation% n/a n/a n/a Croissance organique n/a n/a n/a Croissance économique +17,0% +16,5% +16,8% Total Groupe 425,9 352,0 778,0 Variation% -4,5% -20,9% -12,7% Croissance organique -9,2% -31,4% -20,3% Croissance économique -10,1% -31,4% -20,6%

ANNEXE 3 : MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS ORDINAIRES PAR BU

En millions d’euros S1 2020 S1 2019 Variation % France -8,6 34,7 -125% En % du CA -3,2% 10,5% Allemagne -13,4 19,5 -169% En % du CA -7,4% 7,7% North America 2,1 5,6 -62% En % du CA 1,5% 3,6% International 11,9 18,5 -36% En % du CA 9,1% 12,0% Data Respons 7,9 - - En % du CA 12,4% - Autres -12,5 -18,3 -32% Total Groupe -12,6 60,0 -121% En % du CA -1,6% 6,7%

1 Si Data Respons avait été consolidée à partir du 1 janvier 2019

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200909006060/fr/