AKKA RÉSULTATS ANNUELS 2020(1) : RETOUR À LA PROFITABILITÉ(2) DE TOUTES LES BU AU S2 FORTE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE EN 2020

OPÉRATIONNELLE Amélioration séquentielle du chiffre d'affaires confirmée au T4 2020

Chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros, en baisse de 16,5% par rapport à 2019

Résultat d'exploitation en baisse à -170,5 M€, suite aux conséquences de la COVID-19 et de ses coûts afférents

Résultat opérationnel ajusté 1 de l'exercice : 20 M€

de l'exercice : 20 M€ Réduction de 30 M€ de la base de coûts en fin d’année PERFORMANCE

2020 Forte génération de Free Cash Flow 1

Dette financière en fin d’année inférieure aux attentes

Structure financière renforcée suite à la finalisation de l'augmentation de capital réservée Mauro Ricci, Président et Directeur général du Groupe AKKA, déclare : « 2020 a été une année sans précédent, au cours de laquelle nous avons sans délai mené les actions nécessaires pour protéger nos employés et nos partenaires tout en continuant à servir efficacement nos clients. Au cours de cette année, AKKA a travaillé sans relâche pour accélérer sa transformation, renforçant ainsi ses fondamentaux afin d'être mieux positionné que jamais et de sortir de la crise avec son agilité retrouvée. Nous avons accéléré notre repositionnement commercial avec de nombreuses initiatives visant à tirer parti de notre cœur de métier, en diversifiant nos compétences en digital dans chacun de nos secteurs d’activité et en R&D avec AKKA Research. Grâce à notre détermination pour simplifier notre organisation et maîtriser notre base de coûts, avec une attention minutieuse portée à la gestion de notre trésorerie, nous bénéficions déjà des premiers résultats. Chacune de nos BU est à nouveau profitable2 tandis que la croissance du chiffre d'affaires au troisième et au quatrième trimestre confirme la reprise progressive de l'activité. Pour préparer l'avenir et le prochain cycle, AKKA a également pris les mesures adéquates pour renforcer son bilan aux côtés de son nouvel investisseur stratégique. Nous attendons que la reprise graduelle et modérée se poursuive au S1 2021 et s'accélère au S2 2021, avec une bonne dynamique dans nos activités digitales et la plupart de nos secteurs d’activité. La solidité de nos fondamentaux, associée à la richesse de notre savoir-faire et de nos compétences, nous place en très bonne position pour profiter de la reprise de la demande mondiale qui ne manquera pas de se matérialiser. » RÉSULTATS 2020 Le Conseil d'administration du groupe AKKA s'est réuni le 16 mars 2021 pour approuver les états financiers de l’exercice 2020. En M€ 2020 2019 % Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 1 503,5 1 801,5 -16,5% CHARGES EXTERNES (365,4) (388,9) -6,0% CHARGES DE PERSONNEL (1 134,0) (1 222,6) -7,3% AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NETS (172,8) (57,2) ns ACTIONS GRATUITES ET STOCK OPTIONS (1,0) (3,8) -74,5% AUTRES CHARGES ET PRODUITS COURANTS (0,8) (7,7) -89,3% RESULTAT OPERATIONNEL (170,5) 121,2 ns % DU CHIFFRE D'AFFAIRES -11,3% 6,7% RESULTAT OPERATIONNEL (AJUSTE) 19,5 143,7 -86,4% % DU CHIFFRE D'AFFAIRES 1,3% 8,0% RESULTAT FINANCIER (27,4) (17,5) 56,5% RESULTAT AVANT IMPOT (197,9) 103,7 ns Charges d'impôt 30,0 (30,4) ns RESULTAT NET CONSOLIDE (167,9) 73,3 ns Participations ne donnant pas le contrôle (0,9) (0,2) ns RESULTAT NET PART DU GROUPE (168,8) 73,0 ns *Le détail des ajustements concernant le résultat opérationnel est présenté en annexe CHIFFRE D’AFFAIRES : LA REPRISE PROGRESSIVE CONSTATÉE AU T3 CONFIRMÉE AU T4 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES DU T4 2020 En m€ Q3 2020

REVENUE Q4 2020

REVENUE Q4 2019

REVENUE REPORTED

GROWTH (%) ORGANIC

GROWTH (%) PRO FORMA

CONSTANT GROWTH (%) Q4 vs Q3 FRANCE 108,2 115,7 167,2 -30,8% -30,8% -30,8% +6,9% GERMANY 84,6 83,3 139,7 -40,4% -40,4% -40,4% -1,5% NORTH AMERICA 60,8 65,9 74,2 -11,2% -3,8% -3,8% +8,4% INTERNATIONAL* 56,4 61,5 87,9 -30,0% -28,6% -28,6% +9,0% AKKA HISTORIQUE 309,9 326,4 469,0 -30,4% -29,3% -29,3% +5,3% DATA RESPONS 41,1 48,0 - - - -1,0% +16,8% TOTAL GROUPE 351,0 374,5 469,0 -20,2% -29,3% -32,5% +6,7% *Hors France, Germany, North America et international ** Data Respons est entré en consolidation depuis le 1er mars 2020 AKKA enregistre un chiffre d'affaires de 374,5 M€ au T4 2020, en baisse de -20,2%, soit -32,5% en base constante pro forma. Comme attendu, la reprise progressive de l’activité qui s’était matérialisée à partir du T3 s'est poursuivie au T4 2020, le chiffre d'affaires d'AKKA étant en croissance de 6,7% par rapport au T3 2020. Les secteurs de la mobilité d'AKKA confirment leur rebond séquentiel au T4 2020, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% par rapport au T3 2020, porté par la reprise des secteurs de la Défense et de l'Aéronautique, qui affichent une croissance séquentielle à deux chiffres, et dans l’Automobile dans une moindre mesure. Les segments de diversification d'AKKA tels que les Sciences de la vie et les Services continuent à bien se tenir avec un chiffre d'affaires en hausse de 8% et 32% respectivement. Par BU: Au T4 trimestre 2020, le chiffre d’affaires de la BU France est en baisse de 30,8% à 115,7M€. La BU a été particulièrement pénalisée par son exposition au secteur Aéronautique civile qui s'est stabilisé à un point bas (en baisse d’environ -50% par rapport à l'année dernière, en ligne avec le marché). La hausse séquentielle du chiffre d'affaires de la BU de 6,9% est principalement portée par un rebond des programmes en Sciences de la vie, Défense et Ferroviaire, et par l’Automobile dans une certaine mesure. Au T4 2020, la BU Allemagne a connu une baisse organique séquentielle de 1,5% par rapport au T3 2020, conséquence directe des mesures de confinement généralisé imposées en Allemagne au cours du dernier trimestre de 2020. Prenant en considération le nombre de jours ouvrés du T4 qui est plus faible qu'au T3, le chiffre d'affaires de la BU Allemagne est globalement stable d’un trimestre sur l’autre. Le chiffre d'affaires d' AKKA North America est en baisse de 11,2% au T4 2020, à 65,9 M€, soit un rebond séquentiel de 8,4% par rapport au T3 2020 porté par de grands projets avec des clients clés. Le chiffre d'affaires de la BU internationale atteint au T4 2020 61,5 M€ contre 87,9 M€ en 2019. La BU a enregistré un rebond de 9% par rapport au troisième trimestre 2020 grâce à l'amélioration de l’environnement commercial en particulier en Italie, en Espagne, au Benelux et dans les pays d'Europe de l'Est. Comme attendu, Data Respons a renoué avec une croissance significative au T4 2020 par rapport au T3 2020. Le chiffre d'affaires du T4 2020 s'élève à 48M€, en croissance de 16,8% par rapport au trimestre précédent. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires baisse de 1%, la tendance positive de l'activité Ingénierie ayant compensé une grande partie de la pression continue sur la livraison de solutions.

RÉSULTATS 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 PAR BU En m€ CHIFFRE D'AFFAIRES

2020 CHIFFRE D'AFFAIRES

2019 CROISSANCE (%) CROISSANCE

ORGANIQUE (%) CROISSANCE

PRO FORMA CONSTANT (%) FRANCE 488,1 661,3 -26,2% -26,2% -26,2% GERMANY 349,2 516,6 -32,4% -32,4% -32,4% NORTH AMERICA 264,8 305,0 -13,2% -11,5% -11,5% INTERNATIONAL 248,3 318,6 -22,1% -21,4% -21,4% DATA RESPONS 153,1 - - - 6,4% TOTAL GROUP 1 503,5 1 801,5 -16,5% -24,7% -21,9% Le chiffre d'affaires d'AKKA pour l'exercice 2020 est en baisse de 16,5% à 1 503,5 M€ conséquence directe de la pandémie mondiale et des mesures de confinement qui se sont ensuivies. Face au fort ralentissement de l'ensemble de l'activité et à la perte de visibilité constatés au premier semestre, AKKA a engagé des actions immédiates pour protéger la santé de ses employés et partenaires, accroître ses efforts de R&D avec le soutien d'AKKA Research et continuer à répondre efficacement aux besoins de ses clients. Après le pic de la crise en mai, l'activité et les performances financières d'AKKA ont progressivement commencé à se redresser dans la plupart des segments, à l'exception de l'Aéronautique civile, tandis que l'Automobile a connu des tendances de reprise contrastées à partir de l'été. Sur l’exercice 2020, le chiffre d'affaires de la BU France s’est inscrit en recul de 26,2% à 488,1 M€, pénalisé par la baisse du chiffre d'affaires Aéronautique qui s'est stabilisé à un point bas au cours du second semestre. La BU Allemagne a été la plus touchée par le confinement lié à la COVID-19 tout au long de l'année et notamment au printemps et en décembre, avec un chiffre d'affaires en baisse de 32,4% à 349,2M€. Le rebond du T3 et la stabilisation qui a suivi n'ont que partiellement compensé la forte baisse d'activité dans l'automobile au 1er semestre. La baisse du chiffre d'affaires d'AKKA Amérique du Nord a été contenue à -13,2% en 2020, à 264,8 M€, grâce à un mix de chiffre d’affaires plus équilibré et à une bonne résistance des activités de Défense. Le chiffre d'affaires de la BU International atteint quant à lui 248,3 M€ pour l'exercice 2020, contre 318,6 M€ en 2019, certains pays ayant fortement souffert de la situation liée à la COVID-19. Data Respons a contribué à hauteur de 153,1 M€ au chiffre d’affaires 2020 du Groupe. Cela représente une croissance de 6,4% par rapport au chiffre d'affaires en 2019 sur une base pro forma constante, bénéficiant de son positionnement de pure player en ingénierie digitale. RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE L'EXERCICE 2020 AFFECTÉ PAR L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION ET LA CRISE DE LA COVID Le résultat opérationnel d'AKKA baisse à -170,5 M€ en 2020, à la suite des conséquences de la situation de la COVID-19 et ses coûts afférents, notamment pour les BUs France et Allemagne. Ce chiffre inclut toutes les charges qui étaient comptabilisées en « charges non courantes » les années précédentes.

à la suite des conséquences de la situation de la COVID-19 et ses coûts afférents, notamment pour les BUs France et Allemagne. Ce chiffre inclut toutes les charges qui étaient comptabilisées en « charges non courantes » les années précédentes. Dans un souci de clarification de sa communication financière et en totale conformité avec les règles IFRS, le Groupe ne communique plus sur le « Résultat opérationnel courant » ni sur les « charges non courantes ». AKKA publie désormais un résultat opérationnel qui inclut les coûts précédemment rapportés en tant que « charges non opérationnelles ». Cependant, pour des raisons de comparabilité, le Groupe publie également un « Résultat opérationnel (ajusté) » dont l'objectif est de souligner la performance des opérations, indépendamment de certains événements qui peuvent survenir au cours d'une année particulière. Le calcul du résultat opérationnel (ajusté) pour 2019 et 2020 est détaillé en annexe. Les ajustements pour l’exercice 2020 comprennent principalement les dépenses liées à la COVID-19 (59,2 M€), les coûts liés au déploiement de Fit-2-Clear (41,9 M€), les provisions pour les plans de restructuration en Allemagne et en France (79,6 M€, comme annoncé précédemment) et l'amortissement des immobilisations incorporelles découlant de l'allocation du prix d’acquisition de Data Respons (9M€). Par conséquent, le résultat opérationnel (ajusté) du Groupe est resté comme prévu positif, à 19,5 M€ pour l'exercice 2020, contre 143,7 M€ pour l'exercice 2019 grâce à l’adoption et la mise en œuvre rapide d’importantes mesures de réduction des coûts. Le Groupe a décidé d'accélérer sa transformation et a pris des mesures importantes pour sortir de la crise avec une organisation rationalisée, des BUs plus agiles et une structure significativement allégée. Le plan de transformation porte déjà ses fruits avec une réduction de la base de coûts du Groupe de 30 M€ pour l'exercice 2020. En analysant la dynamique séquentielle de 2020, il est important de noter que toutes les BUs du Groupe ont à nouveau été profitables3 au S2 2020. Le taux de marge de la BU International est même supérieur au S2 2020 à celui de l’exercice 2019, tandis que Data Respons a réalisé une performance conforme aux attentes, avec une marge de 12,8% au S2. Les détails de la rentabilité par BU sont détaillés en annexe. Le résultat financier de l'exercice 2020 s'élève à -27,4 M€ (contre -17,5 M€ pour l'exercice 2019). Cela inclut 19,1 M€ d'intérêts sur emprunts, stables par rapport à 2019 sur une base organique. En 2020, le Groupe a enregistré un crédit d'impôt de 30,0 M€, contre un montant négatif de 30,4 M€ en 2019. Par conséquent, la perte nette consolidée du Groupe s'élève à 168,8 M€ en 2020, contre un bénéfice de 73,0 M€ en 2019. UNE PRESERVATION DE LA TRÉSORERIE RÉUSSIE Préserver la santé financière d'AKKA a été une priorité essentielle tout au long de la crise de la COVID-19, permettant au Groupe de générer un important Free Cash Flow de 142 M€, en hausse de 6,9% par rapport à 2019 malgré la baisse significative du résultat opérationnel. Les mesures immédiates prises par le Groupe ont permis une variation positive du besoin en fonds de roulement de 224 M€ principalement grâce à un montant de 147 M€ lié à des mesures de report de charges dans la plupart des pays où le Groupe opère et à une réduction des créances clients nettes. Par ailleurs, en octobre 2020, AKKA a annoncé sa décision de renforcer ses fonds propres par une augmentation de capital réservée de 197 M€ nets, afin de donner au Groupe une plus grande agilité en sortie de crise. Malgré le décaissement lié à l'acquisition de Data Respons en cours d'année, la trésorerie du Groupe à fin 2020 s'élève à 468 M€, stable par rapport à fin 2019 (469 M€). Avec 470 M€ de facilité de crédit disponible, la capacité de financement à la fin de l'année a été préservée par rapport à l'année précédente. UN BILAN RENFORCÉ AVEC UNE DETTE NETTE EN BAISSE PAR RAPPORT À JUIN 2020 La structure du bilan d'AKKA est solide. La dette nette du Groupe post IFRS16 s'élève à 309 M€ au 31 décembre 2020. Les fonds propres du Groupe ont augmenté à 493 M€ contre 478 M€, correspondant à un gearing de 63% et un levier de 3,44 fois (dette nette / EBITDA), en dessous du covenant fixé à 4,5. Cette position de dette nette ne prend pas en compte les 175 M€ d'obligations ODIRNANE, qui sont comptabilisés en capitaux propres. Pour plus d'informations sur la définition et le détail du calcul de la dette nette, du levier et du gearing, se référer à l'annexe. Dès le début de la crise, AKKA a intensifié ses discussions avec ses prêteurs sur les conditions liées à ses instruments de financement. Il en est résulté que les banques qui avaient accordé une facilité de crédit renouvelable ont donné leur accord pour (i) un Covenant Holiday pour le covenant de levier financier au 31 décembre 2020 et (ii) un repositionnement à 6x pour le covenant de levier financier qui sera testé le 30 juin 2021. En outre, 80% des investisseurs Schuldschein ont donné leur accord pour un Covenant Holiday pour le covenant de levier financier au 31 décembre 2020. Pour rappel, le test pour le programme Schuldschein a lieu sur une base annuelle en fin d’année. TRANSFORMATION D’AKKA Après une longue période de croissance soutenue par des acquisitions, AKKA a rationalisé ses opérations tant dans les différentes BU qu'au niveau du Groupe. Afin de préparer le prochain cycle, le Groupe a accéléré le déploiement de Fit-2-Clear pour devenir plus agile et mieux s'adapter à l'évolution de la demande en termes de secteurs et de compétences. L'objectif est d’abaisser le seuil de rentabilité du Groupe et d'augmenter son levier opérationnel en amont de la relance de programmes majeurs par les grands clients. Les coûts liés au déploiement de Fit-2-Clear sont estimés à environ 100 M€, dont 41,9 M€ ont été comptabilisés et décaissés en 2020. Le reste sera comptabilisé en 2021. Comme déjà mentionné, la rationalisation de l'organisation d'AKKA a commencé à porter ses fruits en 2020, avec une réduction de la base de coûts de 30 M€. En année pleine, les mesures mises en œuvre devraient conduire à une réduction de la base de coûts de 60 M€ à 65 M€ sur un exercice complet, avec un plein impact attendu à partir de 2022, soit un retour sur investissement de 18 mois. PERSPECTIVES La dynamique commerciale continue de s'améliorer au début de 2021, mais la visibilité reste limitée en raison de la crise actuelle de la COVID-19. Par conséquent, AKKA s'attend actuellement à ce que l’activité 2021 soit plus dynamique en fin d'exercice, le premier trimestre étant le dernier trimestre attendu en baisse en raison d'une base de comparaison pré-COVID-19 élevée et d'une attention particulière à la sélection de projets à forte marge, notamment en Amérique du Nord. Comme déjà annoncé au S2 2020, le management d'AKKA, toutes BU confondues, se concentre avant tout sur la rentabilité plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires. Les réductions de coûts supplémentaires issues du plan de transformation Fit-2-Clear ainsi que les premières économies liées à la mise en œuvre des plans de restructuration pour adapter les capacités à la demande prévue dans les plus grandes BU du Groupe devraient permettre une réduction séquentielle de la base de coûts du Groupe d'environ 70 M€ à 75 M€ par rapport à 2020. Le Free Cash Flow de l'année devrait être significativement négatif en 2021 en raison d'environ 200 M€ de décaissements ponctuels liés aux plans de restructuration, aux coûts de mise en œuvre de Fit-2-Clear qui seront répartis sur les exercices 2021 et 2022, et au règlement des charges sociales et fiscales reportées qui ont été rééchelonnées entre 2021 et 2023. En raison de la saisonnalité du besoin en fonds de roulement d'AKKA, et avec environ deux tiers des décaissements ponctuels de 2021 à payer au S1, la dette nette devrait augmenter significativement au S1 2021 et s'améliorer en fin d'année. BASE DE COÛT Réduction de 70 M€ à 75 M€ CHARGES NON

OPÉRATIONNELLES Déploiement de Fit-2-Clear environ 60 M€

Autres charges <1% du chiffre d’affaires

Allocation du prix d'achat (PPA) de Data Respons FREE CASH FLOW Significativement négatif en raison de décaissements ponctuels. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Le commissaire, EY Réviseurs d’Entreprises SRL, a confirmé que ses travaux de révision, qui sont terminés quant au fond, n’ont pas révélés de correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables présentées dans le compte de résultat condensé, le bilan consolidé condensé et le tableau de flux de trésorerie condensé repris dans l’annexe de ce communiqué. Prochain événement : Publication du CA du T1 2021 : Jeudi 6 mai 2021 Publication des résultats du S1 2021 : Mercredi 8 septembre 2021 En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version anglaise sera considérée comme valable A PROPOS D’AKKA

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé à notre expertise en matière d’ingénierie, nous positionnement de manière unique pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et jouer un rôle dans l’avenir de l’industrie intelligente.

AKKA accompagne les industriels de tous secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Nos 20 000 employés passionnés de technologie partagent les valeurs d’AKKA : le respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537.

Pour plus d’information : https://www.akka-technologies.com/ GLOSSAIRE Sauf définition dans cette section, les agrégats financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont directement dérivés des états financiers consolidés du Groupe. CROISSANCE ECONOMIQUE :

Croissance à périmètre, taux de change et nombre de jours ouvrables constants CROISSANCE ORGANIQUE :

Croissance à périmètre et taux de change constants. CROISSANCE CONSTANTE PRO FORMA :

Croissance organique basée sur les chiffres proforma comme si Data Respons avait été consolidée à partir du 1er janvier 2019. AJUSTEMENTS DE COMPARABILITE :

Charges et produits liés à des acquisitions importantes, réorganisations, litiges, transformations, amortissement d'actifs incorporels identifiés dans le cadre de regroupements d'entreprises, options sur actions et actions gratuites, coûts liés à la crise de la COVID. RÉSULTAT OPERATIONEL AJUSTÉ :

Résultat opérationnel augments des ajustements de comparabilité. MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE :

Taux du résultat opérationnel ajusté en proportion du Chiffre d'affaires. EBITDA AJUSTÉ :

Le résultat opérationnel ajusté auquel s'ajoutent les amortissements et provisions nets ajustés DETTE NETTE :

Dette financière diminuée des liquidités et équivalents de liquidités. Cela ne comprend pas l'ODIRNANE, comptabilisée en capitaux propres en normes IFRS (premier appel de 175 M€ en 2025). DETTE NETTE POUR LES COVENANTS :

Dette nette réduite par la valeur des actions propres au cours de clôture de l'année. Cela ne comprend pas l'ODIRNANE, comptabilisée en capitaux propres en normes IFRS (premier appel de 175 M€ en 2025). LEVIER :

Dette nette divisée par l'EBITDA ajusté. GEARING :

Dette nette divisée par les capitaux propres FREE CASH FLOW :

Le flux net de trésorerie des activités d'exploitation diminué des immobilisations, augmenté de cessions d'actifs immobilisés ANNEXE CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL Chiffre d’affaires (En M€) Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 FY 2020 France 152,8 111,4 108,2 115,7 488,1 % de variation -9,7% -31,1% -33,8% -30,8% -26,2% Croissance Organique -9,7% -31,1% -33,8% -30,8% -26,2% Croissance pro forma constant -9,7% -31,1% -33,8% -30,8% -26,2% Allemagne 106,8 74,5 84,6 83,3 349,2 % de variation -14,9% -42,1% -31,1% -40,4% -32,4% Croissance Organique -14,9% -42,1% -31,1% -40,4% -32,4% Croissance pro forma constant -14,9% -42,1% -31,1% -40,4% -32,4% North America 77,5 60,6 60,8 65,9 264,8 % de variation 2,5% -21,1% -22,4% -11,2% -13,2% Croissance Organique -0,7% -22,5% -18,2% -3,8% -11,5% Croissance pro forma constant -0,7% -22,5% -18,2% -3,8% -11,5% International 70,7 59,7 56,4 61,5 248,3 % de variation -6,9% -23,4% -26,5% -30,0% -22,1% Croissance Organique -7,6% -23,1% -25,5% -28,6% -21,4% Croissance pro forma constant -7,6% -23,1% -25,5% -28,6% -21,4% Data Respons 18,2 45,8 41,1 48,0 153,1 % de variation n/a n/a n/a n/a n/a Croissance Organique n/a n/a n/a n/a n/a Croissance pro forma constant +17,0% +16,5% -5,1% -0,9% 6,4% Total Groupe 425,9 352,0 351,0 374,5 1 503,5 % de variation -4,5% -20,9% -20,4% -20,2% -16,5% Croissance Organique -9,2% -31,4% -28,9% -29,3% -24,7% Croissance pro forma constant -6,9% -27,5% -26,8% -26,6% -21,9% MESURES ALTERNATIVES DE PERFORMANCE Définition des mesures alternatives de performance et réconciliation avec les IFRS Le Groupe utilise des mesures alternatives de performance (APM) visant à fournir une vision plus large de la performance financière du Groupe qui est complémentaire aux agrégats IFRS. Ces APM ne sont pas audités, et leurs calculs sont basés sur des chiffres IFRS et non IFRS. DÉTAIL DES CALCULS RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (AJUSTÉ) 2020 2019 En M€ PUBLIE AJUSTEMENTS

DE COMPARABILITE AJUSTE PUBLIE AJUSTEMENTS

DE COMPARABILITE AJUSTE CHIFFRE D'AFFAIRES 1 503,5 1 503,5 1 801,5 1 801,5 CHARGES D'EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NETS (1 501,8) 82,7 (1 419,1) (1 621,7) 18,7 (1 603,0) AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NETS (172,8) 106,3 (66,4) (57,2) (57,2) RESULTAT DES ENTITES MISES EN EQUIVALENCE 1,6 1,6 2,5 2,5 ACTIONS GRATUITES & STOCKS OPTIONS (1,0) 1,0 0,0 (3,8) 3,8 0,0 RESULTAT OPERATIONNEL (170,5) 190,0 19,5 121,2 22,5 143,7 AJUSTEMENTS DE COMPARABILITÉ 2020 En M€ H1 2020 H2 2020 2020 RESULTAT OPERATIONNEL (66,1) (104,4) (170,5) COUTS LIES A LA COVID 46,2 13,0 59,2 COUTS D'IMPLEMENTATION DU PLAN FIT 2 CLEAR 6,8 35,1 41,9 COUTS LIES AUX PLANS DE RESTRUCTURATION - 79,6 79,6 DATA RESPONS - AMORTISSEMENT DES INCORPORELS ISSUS DU PPA 1,0 8,0 9,0 ACTIONS GRATUITES & STOCKS OPTIONS 1,1 (0,1) 1,0 AUTRES PRODUITS ET CHARGES (1,5) 0,8 (0,7) RESULTAT OPERATIONNEL AJUSTE (12,5) 32,0 19,5 *Incluant 10,0 M€ de crédit d'impôt recherche relatif aux exercices 2008-13 et autres éléments individuellement non significatifs AJUSTEMENTS DE COMPARABILITÉ 2019 En M€ 2019 RESULTAT OPERATIONNEL 121,2 TRANSFORMATION ET PROGRAMMES STRATEGIQUES 9,6 ACQUISITIONS / INTEGRATIONS 1,4 LANCEMENT DE NOUVELLES ACTIVITES 7,1 ACTIONS GRATUITES & STOCKS OPTIONS 3,8 AUTRES* 0,6 RESULTAT OPERATIONNEL AJUSTE 143,7 *Incluant 13,3 M€ de crédit d'impôt recherche relatif aux exercices 2008-09 et autres éléments individuellement non significatifs RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR BU (En M€)​ CHIFFRE D'AFFAIRES RESULTAT OPERATIONNEL RESULTAT OPERATIONNEL

AJUSTE1 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ S1 2020​ S2 2020 2020 2019 S1 2020​ S2 2020 2020 2019 S1 2020​ S2 2020 2020 2019 FRANCE ​ 264.2 223.9 488.1 661.4 (34.7) (64.1) (98.8) 54.1 (8.6) 4.8 (3.8) 74.1 MARGE (%) -3.3% 2.1% -0.8% 11.2% ​ ​ ​ ​ ALLEMAGNE 181.3 167.9 349.2 516.6 (33.5) (40.5) (74.0) 36.9 (13.4) 7.6 (5.8) 47.8 MARGE (%) -7.4% 4.5% -1.7% 9.3% ​ ​ ​ ​ AMERIQUE DU NORD 138.1 126.7 264.8 305.0 2.8 3.5 6.3 11.8 2.1 4.4 6.5 13.2 MARGE (%) 1.5% 3.5% 2.5% 4.3% ​ ​ ​ ​ INTERNATIONAL​ 130.4 117.9 248.3 318.6 7.4 9.1 16.5 34.6 11.9 13.7 25.6 36.6 MARGE (%) 9.1% 11.6% 10.3% 11.5% ​ ​ ​ DATA RESPONS ​ 64.0 89.1 153.1 0.0 6.9 2.9 9.8 7.9 11.4 19.3 0.0 MARGE (%) 12.3% 12.8% 12.6% na ​ ​ ​ ​ AUTRES - - - - (15.0) (15.3) (30.3) (16.1) (12.5) (9.8) (22.3) (28.0) ​ ​ ​ ​ GROUP​E 778.0 725.4 1,503.5 1,801.6 (66.1) (104.4) (170.5) 121.2 (12.6) 32.1 19.5 143.7 MARGE (%) -1.6% 4.4% 1.3% 8.0% 1 Le Résultat Opérationnel Ajusté est calculé en retraitant les ajustements de comparabilité et en allouant le produit du Crédit d'impôt recherche de chaque Business Unit à la BU d'origine. EBITDA (ajusté) En M€ 2020 2019 Résultat opérationnel ajusté 19,5 143,7 Amortissements et provisions nets ajustés 66,4 57,2 Ajustements Proforma 4,1 0,0 EBITDA Ajusté 90,0 200,9 EBITDA PRE IFRS 16 (ajusté) En M€ 2020 2019 EBITDA Ajusté 90,0 200,9 Impacts IFRS 16 (38,6) (31,5) EBITDA ajusté avant IFRS 16 51,4 169,4 DETTE NETTE 31-12-20 31-12-19 En M€ Publié Avant IFRS 16 Publié Avant

IFRS 16 Passifs financiers non courants 635,5 635,5 467,7 467,7 Passifs financiers courants 10,1 10,1 74,8 74,8 Dettes de loyers IFRS 16 - non courants 114,7 0,0 123,4 0,0 Dettes de loyers IFRS 16 - courants 33,6 0,0 29,7 0,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie (468,0) (468,0) (469,2) (469,2) Dette nette 325,9 177,7 226,4 73,3 Cela ne comprend pas l'ODIRNANE, comptabilisée en capitaux propres selon les normes IFRS (premier appel de 175 €M en 2025). DETTE NETTE POUR LES COVENANTS 31-12-20 31-12-19 En M€ Publié Avant

IFRS 16 Publié Avant

IFRS 16 Dette nette 325,9 177,7 226,4 73,3 Actions propres (16,5) (16,5) (29,1) (29,1) Dette nette "covenants" 309,4 161,1 197,3 44,2 Cela ne comprend pas l'ODIRNANE, comptabilisée en capitaux propres selon les normes IFRS (premier appel de 175 €M en 2025). LEVIER 31-12-20 31-12-19 En M€ Publié Avant

IFRS 16 Publié Avant

IFRS 16 Dette nette Covenants 309,4 161,1 197,3 44,2 EBITDA ajusté 90,0 51,4 200,9 169,4 Levier 3,44 3,13 0,98 0,26 GEARING 31-12-20 31-12-19 En M€ Publié Avant

IFRS 16 Publié Avant

IFRS 16 Dette nette Covenants 309,4 161,1 197,3 44,2 Capitaux propres 492,6 498,1 478,2 481,5 Gearing 0,63 0,32 0,41 0,09 FREE CASH FLOW 2020 2019 Résultat net consolidé (167,9) 73,3 Eléments sans incidence sur la trésorerie et éléments non opérationnels 128,0 89,6 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net et impôt (39,9) 162,9 Impôt versé (14,9) (21,0) Variation du Besoin en Fonds de Roulement 224,4 19,1 Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions (27,9) (30,3) Flux de trésorerie disponible 141,8 130,7 COMPTE DE RÉSULTAT CONDENSÉ (En M€) 2020 2019 Variation, M€ Variation, % Chiffre d'affaires 1 503,5 1 801,5 (298,0) -16,5% Charges Externes (365,4) (388,9) 23,5 -6,0% Autres impôts et taxes (10,9) (12,7) 1,8 -14,1% Charges de personnel (1 134,0) (1 222,6) 88,6 -7,3% Amortissements et provisions nets (172,8) (57,2) (115,6) ns Autres charges courantes (10,7) (10,0) (0,6) 6,3% Autres produits courants 19,2 12,5 6,7 53,4% Résultat des entités mises en équivalence 1,6 2,5 (0,9) -37,1% Actions gratuites et stock options (1,0) (3,8) 2,8 -74,5% RESULTAT OPERATIONNEL (170,5) 121,2 (291,7) -240,6% COUT DE L'ENDETTEMENT

FINANCIER NET (19,1) (16,2) (2,9) 18,0% Autres produits et charges financiers (8,3) (1,3) (7,0) ns RESULTAT AVANT IMPOT (197,9) 103,7 (301,6) ns Charges d'impôt 30,0 (30,4) 60,4 ns RESULTAT NET CONSOLIDE (167,9) 73,3 (241,2) ns Participations ne donnant pas le contrôle (0,9) (0,2) (0,6) ns RESULTAT NET PART DU GROUPE (168,8) 73,0 (241,8) ns Résultat par action -8,26 3,38 Résultat dilué par action -8,26 3,36 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 21 160 146 21,448,362 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

majoré des actions potentielles dilutives 23 873 294 21,764,895 BILAN CONDENSÉ (En M€) 2020 2019 Variation,

en M€ Variation, % Capitaux propres Part du Groupe, avant instruments de capitaux propres 314,2 304,7 9,5 3% Obligations Odirnane 176,0 172,9 3,1 2% Participations ne donnant pas le contrôle 2,4 0,4 2,0 490% Capitaux propres 492,6 478,0 14,6 3% Provisions non courantes 36,9 29,0 7,9 27% Passifs financiers non courants 635,5 467,7 167,8 36% Dettes de loyer IFRS 16 Non courantes 114,7 123,4 (8,7) -7% Dettes sur acquisition de sociétés non courantes 10,8 0,0 10,8 ns Impôts différés Passif 31,6 12,9 18,6 144% Dettes fiscales et sociales non courantes 67,0 0,0 67,0 ns Total Passifs non courants 896,5 633,0 263,5 42% Provisions courantes 65,1 2,5 62,6 2484% Passifs financiers courants 10,1 74,8 (64,7) -86% Dettes de loyer IFRS 16 courantes 33,6 29,7 3,9 13% Fournisseurs 125,4 114,6 10,8 9% Dettes fiscales et sociales courantes 285,7 228,7 57,0 25% Dettes sur acquisition de sociétés courantes 11,6 2,3 9,3 401% Autres passifs courants 54,5 41,7 12,9 31% Total Passifs courants 586,0 494,2 91,8 19% TOTAL PASSIF 1 975,2 1 605,3 369,9 23% TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONDENSÉ (En M€) 2020 2019 Résultat net consolidé (167,9) 73,3 Eléments sans incidence sur la trésorerie et éléments non opérationnels 128,0 89,6 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (39,9) 162,9 Impôt versé (14,9) (21,0) Variation du Besoin en Fonds de Roulement 224,4 19,1 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 169,7 161,1 Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions (27,9) (30,3) Variation des immobilisations financières (6,4) (5,3) Incidence des variations de périmètre (369,9) (20,7) Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (404,1) (56,4) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 0,0 (14,0) Emission d'obligations ODIRNANE 0,0 172,5 Augmentation de capital 196,7 0,0 Achat de titres d'autocontrôle (2,4) (15,3) Encaissements de nouveaux emprunts, nets des remboursements 96,2 (8,5) Remboursements de dettes de loyers IFRS 16 (34,8) (28,6) Intérêts financiers nets payés (21,4) (16,1) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement 234,3 89,9 Incidence des variations de cours de monnaies étrangères (1,1) 2,7 Variation de trésorerie (1,3) 197,3 ---------------------------------------- 1 Les définitions et calculs de toutes les mesures alternatives de performance sont détaillés en annexe.

2 Résultat opérationnel (ajusté)

3 Résultat opérationnel (ajusté Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210317005721/fr/

