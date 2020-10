AKKA TECHNOLOGIES : augmentation de capital de 200 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akka a annoncé une augmentation de capital réservée sous le régime du capital autorisé d'un montant de 200 millions d'euros. Cette augmentation de capital réservée sera souscrite à hauteur de 150 millions par le groupe belge la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), et à hauteur de 50 millions par le groupe familial Ricci, à un prix de souscription de 22,50 euros par action, prime d'émission incluse. Ce prix de souscription extériorise une prime de 43% par rapport au cours de clôture en date du 5 octobre 2020 et de 33% sur le cours moyen pondéré sur les 30 derniers jours de bourse."La Compagnie Nationale à Portefeuille SA et le groupe familial Ricci sont deux groupes familiaux aux valeurs partagées qui investissent conjointement pour accompagner le développement opérationnel et financier d'Akka sur le long terme", a assuré la société.Depuis plusieurs mois, les dirigeants d'Akka ont communiqué leur volonté de renforcer le bilan de la société, brutalement impactée par la crise de la Covid-19 au premier semestre 2020.Le conseil d'administration a étudié diverses options pour que le groupe bénéficie d'une structure financière renforcée, afin d'être plus agile en sortie de crise et alors que la transformation de l'entreprise a été accélérée.