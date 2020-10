AKKA TECHNOLOGIES : le chiffre d'affaires a baissé de 28,9 % en organique au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Akka Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 351 millions d’euros lors du troisième trimestre 2020. Il ressort en baisse de 20,4%, et de 28,9% en organique sur un an. Le chiffre d'affaires des activités historiques est en croissance organique de 1,2% par rapport au deuxième trimestre 2020, tandis que Data Respons enregistre une baisse séquentielle de ses ventes de 10,3% en raison du report de certaines livraisons de solutions (comme prévu).Le groupe de conseil en ingénierie et services R&D souligne l'impact positif de la reprise du secteur Automobile, tandis que le secteur Aéronautique est sous pression.L'activité du quatrième trimestre 2020 devrait s'améliorer dans son ensemble par rapport au troisième trimestre, mais dans une moindre mesure qu'initialement escomptée en raison des incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire qui contraint les déplacements internationaux.Akka ajoute que le déploiement du plan de transformation " Fit-2-Clear " a été amélioré et accéléré et portera ses fruits au second semestre.Le secteur Aéronautique n'offrant pas de perspective de redressement à court-terme et représentant environ 30% de l'activité de la BU France, Akka a informé les organisations syndicales qu'il envisage de débuter une procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel pouvant déboucher sur la mise en œuvre d'un plan de restructuration.Enfin, comme annoncé précédemment, la dette nette d'Akka devrait être en fin d'année conforme au niveau enregistré à la fin du premier semestre 2020, ce qui permettra au groupe de respecter ses engagements financiers pour l'ensemble de l'année.