AKKA TECHNOLOGIES : s'associe à On Device Solutions dans la mobilité

Akka s'associe à On Device Solutions (ODS), l'un des principaux fournisseurs de produits et services mobiles SAP, qui poursuit son expansion en tant que leader du marché de la mobilité d’entreprise, afin d'accroître la numérisation des opérations des industries lourdes et d'accélérer l'accès des clients aux solutions de mobilité. Les produits et services SAP EAM d'ODS, associés au portefeuille complet de solutions numériques d'Akka et à son expertise en ingénierie, contribueront à positionner parfaitement l'expertise de ce partenariat pour soutenir les clients SAP sur le marché de la mobilité.



Dans un contexte où l'industrie 4.0 gagne du terrain, ce partenariat vise à accélérer l'accès des clients à des solutions de mobilité couvrant de nombreux cas d'usage tels que la gestion de flottes de techniciens, la digitalisation des processus papier, la gestion des stocks de magasins ou d'entrepôts, la gestion des instructions de maintenance ou de production ou encore la digitalisation des processus d'inspection.