AKKA TECHNOLOGIES : plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance de jeudi 10 septembre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+5,75% à 18,40 euros)Après un point bas d'activité atteint au cours du deuxième trimestre de l'année, Akka s'attend à ce que la reprise graduelle se poursuive au cours du second semestre 2020. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 devrait s'améliorer séquentiellement et le quatrième trimestre 2020 devrait être sensiblement plus élevé que le troisième. De plus, le résultat opérationnel d'activité d'Akka devrait être positif en 2020, grâce à l'engagement continu des clients et aux mesures mises en œuvre à partir du premier semestre 2020.