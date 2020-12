AKKA Technologies : A suivre aujourd'hui

Akka a annoncé approbation par son Conseil d’Administration de la réalisation de l’augmentation de capital d’un montant brut de 200 millions euros, prime d’émission incluse. Cette augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 150 millions par Swilux SA, société d’investissement détenue et contrôlée à 100% par la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), et à hauteur de 50 millions par le groupe familial Ricci, à un prix de souscription de 22,50euros par action, prime d’émission incluse. Le groupe a également annoncé le départ de membres éminents du conseil d'administration.



A l'issue de l'augmentation de capital, la CNP détient 6 666 667 actions AKKA Technologies et autant de droits de vote, soit 21,4% du capital et 17,0% des droits de vote. Le groupe familial Ricci détient quant à lui 12 139 490 actions, soit 38,9% du capital, et 20 066 977 droits de votes, soit 51,3% des droits de vote.



Par ailleurs, la société a annoncé le départ de plusieurs membres du conseil d'administration. Ainsi, Nicolas Valtille, administrateur délégué à la gestion, quittera ses fonctions à compter du 1er janvier 2021 pour des raisons personnelles. De plus, Guy Lacroix a remis sa démission de ses fonctions d'administrateur et Xavier Le Clef, CEO de CNP, a été coopté en tant qu'administrateur d'AKKA sur la durée du mandat restant à courir de Guy Lacroix, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021.