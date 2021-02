AKKA Technologies : COORDONNE LE CONSORTIUM MOBIDATALAB

Regulatory News:

AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) est fier de poursuivre sa participation au programme de recherche et d'innovation de l'UE Horizon 2020 en coordonnant le projet MobiDataLab, lancé le 1er février 2021, pour une durée de trois ans.

Le projet MobiDataLab

Le projet MobiDataLab vise à promouvoir la numérisation pour les acteurs de la mobilité au moyen du développement d'une culture mondiale de partage des données, à commencer par l'Europe. Le programme de recherche aidera les acteurs de la mobilité à optimiser l'utilisation des données pour améliorer leurs opérations et leurs services, en proposant une méthodologie réplicable et des outils durables.

Le projet MobiDataLab est basé sur un co-développement continu des connaissances et des solutions techniques en matière de partage des données dans les secteurs du transport et de la mobilité. Le projet sera mis en œuvre par le biais de laboratoires orientés vers la résolution de problèmes, de la collecte et l'analyse de conseils et de recommandations d'experts. Il s’agira également d’apporter un soutien aux villes, régions, groupes et associations par la construction progressive d'une base de connaissances intersectorielles et d'une plateforme de services en ligne, qui coordonnera l'accès et l'utilisation des ressources de partage de données.

Le rôle d’AKKA dans le projet MobiDataLab

AKKA coordonne le consortium MobiDataLab, composé de 9 partenaires européens issus de divers secteurs (industrie, recherche, université, conseil et gouvernance). Ce consortium partage une vision commune sur les valeurs et avantages des données ouvertes et des principes de l'open-source dans le but de faciliter l'indépendance et l’utilisation pour les communautés.

AKKA contribue au développement du MobiDataLab Transport Cloud à l’aide de sa propre expertise technologique. Le Groupe développera des solutions d'architecture cloud et gérera un catalogue de données ouvertes et des services d'accès aux données. Ceux-ci coordonneront l'accès aux ressources de partage des données, ainsi que leur utilisation. Une fois le projet achevé, AKKA en dirigera le plan d'exploitation en assurant sa viabilité.

« AKKA a remporté plus de 9 projets de l'UE en 6 mois, ceci démontre que l'accent est clairement mis sur le numérique et sur les priorités de la Commission européenne. Être coordinateur du projet MobiDataLab est assorti d’un engagement à numériser et à rendre les données de transport facilement accessibles à tous, grâce à une stratégie ambitieuse d'ouverture des données. Nous avons hâte de commencer à travailler avec nos partenaires sur le projet », a ajouté Pierre Lion, directeur du groupe AKKA Research, le centre interne de R&D et d'innovation d'AKKA.

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101006879.

Pour plus d’information sur le projet MobiDataLab, visitez :

https://cordis.europa.eu/project/id/101006879

A propos d’AKKA Technologies

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN: FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210216005955/fr/