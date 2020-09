AKKA Technologies : Erratum Rapport Semestriel 2020

Regulatory News:

Deux erreurs se sont glissées dans la version du rapport semestriel 2020 du Groupe AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) :

- page 7, il convient de lire « La présente annexe comporte les éléments d’informations complémentaires au bilan consolidé dont le total s’établit à 1 895 824 K€ et au compte de résultat consolidé qui se solde par un résultat global part du Groupe de (57 444) K€. » en lieu et place de « La présente annexe comporte les éléments d’informations complémentaires au bilan consolidé dont le total s’établit à 1 895 824 K€ et au compte de résultat consolidé qui se solde par un résultat global part du Groupe de (56 835) K€. »

- page 14, dans le tableau en bas de la page il convient de lire « Juin 2019 - En K€ » en lieu et place de « Décembre 2018 - En K€ »

La version anglaise n’est pas concernée par cet erratum.

Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse www.akka-technologies.com dans l’espace Investisseurs, rubrique « Informations financières / Rapports ».

Prochains évènements :

Publication du CA du troisième trimestre 2020 : Jeudi 5 Novembre 2020

À PROPOS d’AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com.

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200921005854/fr/