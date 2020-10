AKKA Technologies : RENFORCE SES FONDS PROPRES PAR UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE DE 200M

Xavier Le Clef, CEO de CNP S.A., ajoute : « Nous sommes heureux d'investir aux côtés du groupe familial Ricci dans AKKA, un acteur incontournable dans le domaine de l'ingénierie et du digital en Europe qui a démontré des performances financières historiques solides au-delà des cycles. Nous partageons et souhaitons soutenir la vision stratégique d'AKKA et de son management, et avons la conviction que le groupe CNP dispose des atouts nécessaires pour accompagner le développement opérationnel et financier d'AKKA, afin de poursuivre le travail entrepris par AKKA et ses actionnaires depuis plus de 35 ans. »

A l'issue de cette opération, la Compagnie Nationale à Portefeuille détiendra 6 666 667 actions et autant de droits de vote, soit 21,4% du capital et 17,3% des droits de vote. Le groupe familial Ricci détiendra quant à lui 12 024 355 actions, soit 38,5% du capital contre 43,9% aujourd'hui, et 19 951 842 droits de votes, soit 51,9% des droits de vote contre 59,9% aujourd'hui.

Un pacte d'actionnaires a été conclu entre Swilux S.A., société d'investissement détenue et contrôlée à 100% par la Compagnie Nationale à Portefeuille, et le groupe familial Ricci. Au titre de ce pacte, la Compagnie Nationale à Portefeuille dispose du droit de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale la nomination d'un représentant au Conseil d'administration ainsi que diverses dispositions sans impact sur la conduite des affaires courantes. Le groupe familial Ricci conservera ainsi le contrôle exclusif d'AKKA.

Principales modalités de l'augmentation de capital

Nombre d'actions émises et montant de l'offre : L'augmentation de capital entraînera l'émission de

8 888 889 actions pour un montant brut de 200 000 002,50 euros, prime d'émission incluse, correspondant à 39,8% du capital de la Société, soit un prix d'émission de 22,50 euros par action, prime d'émission incluse. Bénéficiaires de l'offre réservée, cette augmentation de capital réservée sera souscrite :

à hauteur de 150M€ par la Compagnie Nationale à Portefeuille SA au travers de Swilux S.A., une société holding luxembourgeoise détenue intégralement et contrôlée directement par la CNP et présentant un actif net de ~800M€. La CNP est l'un des deux piliers du Groupe Frère,

un groupe d'investissement à capital familial contrôlé exclusivement par les membres de la famille Frère et dont l'actif net s'élève à ~5,5 milliards €; et

à hauteur de 50M€ par le groupe familial Ricci réunissant certains membres de la famille Ricci (en ce compris leurs sociétés de management) : Mauro Ricci, Jean-Franck Ricci, Cécile Monnot, Benjamin Ricci, Charlotte Ricci, Nicolas Valtille (en ce compris sa société de management) et Nathalie Buhnemann (en ce compris sa société de management).

Nature et caractéristique des actions nouvelles : actions de même catégorie que les actions existantes de la Société et portant jouissance courante. Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société.

Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris et Brussels : sur la même ligne que les actions AKKA TECHNOLOGIES existantes (code ISIN FR0004180537) dès publication du prospectus visé ci-dessous.

ci-dessous. Autorisations réglementaires : la réalisation de cette augmentation de capital réservée est soumise à certaines autorisations réglementaires habituelles.

