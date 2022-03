AKKA Technologies : Suite à son succès sur le référencement JECO, AKKA confirme son statut de fournisseur majeur d'Airbus

Relations clients

Bruxelles, Belgique

Le 28 mars, 2022 à 5 :45PM

Suite à son succès sur le référencement JECO, AKKA confirme son statut de fournisseur majeur d'Airbus

Bruxelles, le 28 mars 2022 - AKKA consolide sa position de partenaire majeur d'Airbus, après avoir été sélectionné lors d'un récent appel d'offre (JECO).

Cette décision s'appuie sur le choix d'AKKA comme "Global Preferred Engineering Supplier" dans le cadre du référencement Airbus EMES3 (Engineering, Manufacturing Engineering and

Services Strategic Suppliers) notifiée au début de cette année.

Cet appel d'offre JECO comprend plusieurs domaines techniques sur lesquels AKKA travaille aux côtés d'Airbus depuis de nombreuses années, ainsi que de nouveaux domaines de techniques essentiels au développement de la prochaine génération d'avions. En particulier, l'expertise du Groupe en matière d'hybridation des système, d'hydrogène, d'intelligence artificielle et de certification a été reconnue par Airbus, des compétences indispensables pour rendre l'aviation du futur autonome et décarboné. Avec ce contrat pluriannuelles, Airbus renouvelle ainsi sa confiance envers AKKA, comme partenaire privilégié pour ses défis d'innovation.

Stéphane LATIEULE, SVP Aerospace & Defense, a déclaré : " Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat de longue date avec Airbus. Je tiens à remercier Airbus pour sa confiance continue dans les compétences de nos ingénieurs. Nous nous réjouissons de travailler sur la mise en œuvre des technologies les plus récentes pour progresser ensemble une aviation plus durable".

A PROPOS D'AKKA TECHNOLOGIES

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé à notre expertise en matière d'ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner n os clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l'innovation et stimuler l'avenir de l'industrie intelligen te.

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale.

Nos 20 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d'AKKA que sont le respect, le courage et l'ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros en 2021. AKKA

Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles - Compartiment A - code ISIN : FR0004180537. AKKA fait partie d'Akkodis, une unité commerciale mondiale du groupe Adecco.

