AKKA Technologies : devrait être rentable cette année malgré la Covid

Akka a accusé au premier semestre 2020 une perte nette part du groupe de 57,4 millions d'euros contre un bénéfice de 26,3 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle des activités ordinaires s'est établie à 12,6 millions. Cet indicateur était de +60 millions il y a un an. Cette perte s'explique principalement sous l'effet des Business Units France et Allemagne. La BU Amérique du Nord enregistre un résultat opérationnel d’activités ordinaires positif, avec une marge de 1,5% alors que la BU International a réalisé de très bonnes performances, affichant une marge de 9,1%.Akka a enregistré un chiffre d'affaires de 778 millions au premier semestre 2020, en baisse de 12,7%, soit 20,3% sur une base organique.La performance a été pénalisée par les effets négatifs de la crise de la Covid-19 sur la demande et par les mesures de confinement à travers le monde à partir de mars. Akka a atteint un point bas en mai 2020 et connaît depuis une reprise progressive de son activité.Les Business Units les plus exposées aux programmes de ses principaux clients de l'automobile et de l'aéronautique, à savoir la France et l'Allemagne, ont également été les plus impactées par les effets soudains du confinement.Les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique ont enregistré une baisse de 26% et 13% respectivement, partiellement compensé par la demande dans les secteurs de la défense et du ferroviaire.Akka a accéléré sa diversification dans d'autres secteurs, notamment les sciences de la vie, les télécommunications et l'énergie. Ces deux derniers secteurs affichent une croissance à deux chiffres par rapport au premier semestre 2019. En outre, Akka bénéficie d'une popularité croissante auprès des clients de taille moyenne qui s'est accélérée après la fin du confinement dans des zones géographiques en expansion telles que l'Espagne.Akka a continué à se concentrer sur la préservation de sa capacité de financement et travaille en parallèle sur un nombre limité d'options concrètes afin de respecter ses engagements financiers de fin d'année. En incluant la facilité de crédit renouvelable non utilisé, la capacité de financement du groupe dépasse 622 millions.Le chiffre d'affaires d'Akka devrait continuer de s'améliorer progressivement au cours du second semestre 2020. Akka confirme que la demande s'améliore régulièrement et que le groupe poursuit sa dynamique positive avec des clients de taille moyenne.Après un point bas d'activité atteint au cours du deuxième trimestre de l'année, Akka s'attend à ce que la reprise graduelle se poursuive au cours du second semestre 2020. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 devrait s'améliorer séquentiellement et le quatrième trimestre 2020 devrait être sensiblement plus élevé que le troisième.Le résultat opérationnel d'activité d'Akka devrait être positif en 2020, grâce à l'engagement continu des clients et aux mesures mises en œuvre à partir du premier semestre 2020."Alors que les tendances observées depuis la fin du confinement se confirment, Akka est désormais en bonne position pour être rentable dès le second semestre et pour l'année pleine 2020, en continuant à mettre l'accent sur les besoins des clients et la mise en œuvre de Fit-2 Clear Now. La transformation du groupe se poursuit pour préparer le prochain cycle, émerger avec un très fort levier opérationnel une fois la crise passée", a commenté le PDG, Mauro Ricci.