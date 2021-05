AKKA Technologies : Assemblée générale ordinaire 15 juin 2021 – Projet de politique de rémunération 2021-2025

Le Conseil d'administration, avec le soutien du Comité de nomination et de rémunération, est responsable du respect de la présente politique de rémunération et de sa révision annuelle. Le Comité de nomination et de rémunération soumet au Conseil d'administration (i) un rapport annuel sur le respect de la Politique de rémunération et (ii) au moins tous les deux ans, un rapport sur la nécessité de réviser la Politique de rémunération.

La Politique de rémunération a été approuvée par le Conseil d'administration le 20 avril 2021 et a été soumise à l'Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2021. Sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale ordinaire, cette Politique de rémunération s'applique à partir du 1er janvier 2021 et en principe jusqu'à la fin de l'exercice se terminant en 2025.

Les principes généraux énoncés dans la présente Politique de rémunération sont élaborés par le Conseil d'administration, qui veille à la bonne application de la Politique. Le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité de nomination et de rémunération, soumet cette Politique à l'Assemblée générale des actionnaires afin que ces derniers puissent la voter pour approbation. AKKA prendra les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations en cas de non-approbation et envisagera de l'adapter.

La présente Politique de rémunération couvre la rémunération des membres du Conseil d'administration, exécutifs et non exécutifs, du C O et des autres managers exécutifs d'AKKA TECHNOLOGIES SE (ci-après dénommée "AKKA" ou la "Société"). lle vise à rémunérer l'ensemble des membres impliqués dans la gestion de la Société, afin d'attirer et de retenir les meilleurs talents, et de partager la valeur créée. Cette Politique de rémunération prend également en compte l'accomplissement de la mission sociétale d'AKKA, ainsi que ses objectifs stratégiques et ses spécificités.

La politique de rémunération (ci-après dénommée la "Politique de rémunération") est conforme aux dispositions du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et de l'article 7:89/1 du Code des sociétés et associations et tient compte des dernières exigences applicables aux sociétés cotées, notamment la Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2007/36/CE en ce qui concerne l'encouragement de l'engagement à long terme des actionnaires (Directive sur les droits des actionnaires II).

3. PROCÉDURE ET CONFLITS D'INTÉRÊTS

La rémunération des administrateurs d'AKKA est déterminée par l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration et sur recommandation du Comité de nomination et de rémunération. Afin de prévenir tout conflit d'intérêts, aucun administrateur ne prend part aux délibérations du Conseil d'administration concernant sa propre rémunération. Toutes les décisions concernant la rémunération des membres du Conseil d'administration sont soumises aux dispositions du Code des sociétés et associations sur les conflits d'intérêts.

Les principaux termes et conditions de la rémunération applicable aux managers exécutifs sont adoptés par le Conseil d'administration sur proposition du Comité de nomination et de rémunération. Afin de prévenir tout conflit d'intérêts dans la détermination, la révision et la mise en œuvre de la politique de rémunération, aucun manager exécutif ne prend part aux délibérations du Comité de nomination et de rémunération concernant sa propre rémunération. Toutes les décisions concernant la rémunération des managers exécutifs sont, en outre, soumises aux dispositions du Code des sociétés et des associations sur les conflits d'intérêts.

4. OBJECTIFS

La présente Politique de rémunération décrit les principes qui sous-tendent la politique de rémunération d'AKKA, la rémunération de son équipe exécutive, sa structure et sa philosophie.

Afin de réaliser les ambitions du Groupe dans un environnement compétitif, l'organisation doit être performante et se concentrer sur la mise en œuvre d'une stratégie durable.

La présente Politique vise à établir un lien entre cette stratégie et les objectifs de la Société, d'une part, et les performances et la rémunération de la direction, d'autre part. Le Comité de nomination et de rémunération détermine les principes de la Politique de rémunération et les soumet au Conseil d'administration.

De cette manière, le Groupe crée un cadre cohérent pour le développement, la rémunération et la responsabilisation de ses employés. Le Groupe considère le respect, le courage et l'ambition comme des bases importantes pour l'engagement des employés. Cela permet au groupe d'attirer, de retenir et de motiver les meilleurs talents pour atteindre les objectifs à court et à long terme.

L'ensemble s'inscrit dans le cadre d'une politique de rémunération cohérente qui récompense la contribution individuelle à la réalisation des objectifs de la société et à la création de valeur pour les actionnaires.

La présente Politique de rémunération s'inscrit dans le cadre général des rémunérations du groupe AKKA.

La politique de rémunération d'AKKA vise à garantir que ses directeurs exécutifs et ses managers exécutifs soient récompensés en fonction de leurs performances et de leurs contributions aux objectifs de la Société, en accord avec sa stratégie, à savoir : devenir un Groupe plus résilient, plus durable et plus innovant, à forte valeur ajoutée et tourné vers l'avenir.

