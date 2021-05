AKKA Technologies : NAWA annonce la création d'un consortium pour finaliser le premier prototype roulant du NAWARacer

Pour la conception initiale du concept NAWA Racer, NAWA Technologies a bénéficié du soutien de la société de design et d'ingénierie Envisage Group, basé à Coventry, au Royaume-Uni. Envisage Group a superbement traduit les conceptions et les dessins réalisés par Pascal Boulanger, fondateur et directeur technique de NAWA, en rendus simples et magnifiques, et a créé un simulateur pour le CES.

"Nous avons eu tel succès à la suite de la présentation de notre concept NAWARacer au CES Las Vegas 2020 que nous devions passer à l'étape suivante et montrer ce que notre technologie NAWACap peut faire dans la vraie vie", a déclaré Pascal Boulanger, fondateur de NAWA Technologies, et directeur technique. " Nous avons pu rassembler autour du projet un consortium de premier plan au niveau mondial pour concevoir et construire une version entièrement fonctionnelle du NAWARacer, c'est fantastique d'en être arrivé à ce stade de développement."

19th May 2021 - NAWATechnologies, AKKA Technologies, FAAR, Pronergy et YSY Group se sont rassemblés dans un consortium pour finaliser et fabriquer le premier prototype du concept de moto électrique NAWARacer, et lui faire faire ses premiers tours de roues cet été.

Le prototype NAWARacer intègrera une électronique réalisée par Pronergy et Faar, une mécanique optimisée et réalisée par AKKA Technologies et sera testé par les experts d'YSY Group

NAWATechnologies, l'inventeur du NAWARacer et du système hybride électricité-batterie, fournira les NAWACap - ses super condensateurs de nouvelle génération - intégrés dans un pack léger, compact, modulaire et communicant qui pourra être utilisé dans de nombreuses autres applications. Le groupe YSY, basé à Lille, en France, complète le consortium et réalisera les essais préliminaires sur des motos thermiques et finaux sur la NAWARacer. Le prototype roulant devrait faire ses premiers tours de roues à l'été 2021, en fonction des restrictions du Covid-19.

FAAR dirigera le développement de l'architecture électronique de contrôle global et du logiciel de pilotage des commandes de la moto, en particulier la gestion du stockage batterie (BMS), apportant son expertise en gestion de l'énergie embarquée au projet, qui repose sur plus d'une décennie d'expertise dans les systèmes de gestion de l'énergie pour l'automobile, l'aérospatiale et la défense.

Le développement du système électronique de gestion de l'énergie est réalisé par Pronergy, une filiale du groupe FAAR SAS située à Paris. Son rôle est de répartir la puissance en fonction du mode de conduite de la moto. Pour ce premier prototype, une unité de commutation innovante a été développée permettant à la fois à NAWACap et aux batteries au lithium de fournir et récupérer puissance et énergie aux meilleurs moments, maximisant ainsi les avantages des deux technologies en termes de performance et d'efficacité.

Le développement du groupe motopropulseur, comprenant entre autres le cadre en aluminium - qui intègre structurellement la batterie, éliminant ainsi le besoin d'un cadre conventionnel - et du moteur intégré à la roue, sera réalisé par AKKA Technologies, leader mondial du conseil en ingénierie dans l'industrie automobile. Basé dans 29 pays, AKKA a pour mission d'optimiser l'intégration mécanique et électrique de tous les composants et de concevoir le futur NAWARacer avec peu de pièces mobiles, légères, faciles à fabriquer et offrant une expérience de conduite ludique. Son équipe d'experts va développer les caractéristiques de conduite et de maniabilité de NAWARacer, en se concentrant particulièrement sur un nouveau design du bras arrière intégrant un système de suspension innovant.

Au sujet du NAWA Racer

Avec un groupe motopropulseur électrique révolutionnaire, NAWARacer apporte une touche de modernité au style rétro des motos café racer. Son réservoir supérieur cache un ensemble de super condensateurs propres à NAWA Technologies, combinés avec une batterie lithium-ion disposée en bas du châssis. Il possède un système de gestion hybride et une unité de contrôle de l'énergie (ECU) innovants et un moteur électrique intégré à la roue arrière.

Avec une efficacité de récupération de l'énergie au freinage estimée à plus de 80 %, NAWARacer dispose une batterie lithium-ion plus petite que ses concurrents : environ la moitié de la taille de la batterie d'une moto de sport électrique classique.

Le pack NAWACap lui-même est léger et, combiné à la carrosserie structurelle en aluminium de la moto, il offre un gain de poids de 25 % par rapport aux motos de sport électriques classiques. Le pack de stockage hybride alimente un moteur électrique très efficace intégré à la roue arrière, développant jusqu'à 40 kW. Bien que simplifié pour sa première version, ce système de batterie hybride compact permettra d'obtenir une expérience de conduite exceptionnelle. Grâce à sa batterie lithium-ion, NAWA Racer devrait pouvoir parcourir 150 km sur un cycle mixte. Mais en captant une grande quantité d'énergie lors des arrêts et redémarrages et en la restituant lors des accélérations, NAWA Racer peut doubler son autonomie en ville pour atteindre 300 km.

Quel que soit le niveau de charge de la batterie lithium-ion, NAWA Racer aura toujours une accélération ou une récupération complète (de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes) grâce à la puissance élevée des super condensateurs dont les performances sont indépendantes de l'état de charge des batteries et de la température.

Au sujet de NAWA Technologies

Située à Aix-en-Provence, en France, NAWA Technologies est le leader mondial dans les domaines du stockage d'énergie et des composites innovants intégrant les propriétés uniques des nanotubes de carbone alignés verticalement (VACNT) pour créer l'une des électrodes les plus rapides au monde.

Sa gamme de super condensateurs de nouvelle génération NAWACap peut offrir jusqu'à cinq fois plus d'énergie que les supercondensateurs existants et dix fois plus de puissance, selon l'application. Établissant de nouvelles normes en matière de vitesse et de fréquence de charge et de respect de l'environnement, ils comblent le fossé entre les supercondensateurs existants et les batteries lithium-ion traditionnelles. NAWA développe aussi son électrode en carbone ultra-rapide, pour des utilisations en tant qu'électrode pour batteries lithium quelle que soit la chimie utilisée, mais particulièrement pour le lithium-ion. Par l'intermédiaire de NAWA America, basée à Dayton, dans l'Ohio, la société commercialise des composites multifonctionnels ultra-résistants, utilisant les VACNT comme renforts inter laminaires, destinés à des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, les équipements sportifs et les biens de consommation et de luxe.

NAWA Technologies entre maintenant dans une nouvelle phase passionnante - la fabrication en série des deux côtés de l'Atlantique de ces produits NAWACap et NAWAStitch avec des avantages environnementaux au cœur de ses préoccupations. L'objectif de NAWA est de devenir une entreprise neutre en carbone. Ses super condensateurs NAWACap ont déjà été récompensées par le label de la fondation Solar Impulse, pour les 1000 solutions les plus efficaces pour la planète.

Au sujet de YSY Groupe

YSY est une société de conseil, gérant un réseau agile d'entreprises, basée en France (Paris, Lille et Aix-En-Provence), et opérant dans 26 pays, principalement pour des clients d'Europe occidentale. YSY aide les chefs d'entreprise, les CEO et les décideurs à s'épanouir et à performer. Dans chaque secteur d'activité, YSY met en place une organisation spécifique avec des experts qu'elle maîtrise en termes de hard skills, soft skills et en totale adéquation avec ses valeurs. Ses experts couvrent un large éventail de services tels que les tests et le développement de produits, l'amélioration du comportement organisationnel, l'analyse stratégique, l'excellence de la fabrication, le développement de logiciels sur mesure, l'évaluation approfondie des fusions et acquisitions (finance, affaires, technique), le coaching et le soutien du CEO,

