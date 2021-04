AKKA Technologies : Rapport financier annuel 2020

Ce n'est pas la première crise que traverse AKKA. Faire face aux changements est inscrit dans notre ADN, puisque l'innovation est une histoire sans fin, et les performances financières historiques du Groupe ont toujours été solides au-delà des cycles. Si la crise de la COVID-19 n'a changé ni notre stratégie ni nos ambitions, elle nous a cependant permis de faire face de façon accélérée à de nouvelles réalités, nous obligeant sans aucun doute à repenser plus vite AKKA, et au nécessaire besoin de transformation, de consolidation du Groupe après tant d'années de croissance ininterrompue.

Dès la survenue de la COVID-19, nous avons tout d'abord bien entendu, mené toutes les actions nécessaires afin de protéger l'ensemble de nos employés et de nos partenaires, tout en continuant à servir efficacement nos clients, mettant en œuvre les mesures nécessaires à la poursuite de l'activité en télétravail lorsque la nature de nos projets le permettait. Je sais que certains de nos collaborateurs et de nos partenaires ont été personnellement touchés, directement ou indirectement, et je tiens à les assurer de notre soutien.

Au cours de cette année 2020 sans précédent, les différents secteurs de la mobilité ont été fortement impactés par les restrictions de déplacement importantes à l'échelle mondiale, et les résultats du Groupe en ont été fortement impactés. En effet, la diversification sectorielle qui a été initiée ces dernières années par acquisitions ou grâce à des avancées technologiques cross-sectorielles, principalement digitales, reste insuffisante pour compenser la forte réduction d'activité dans les principaux secteurs dans lesquels le Groupe opère, notamment dans l'aéronautique civil et dans l'automobile.

Cette stratégie délibérée mise en œuvre a couronné le Groupe comme un leader incontesté sur le marché de la R&D des secteurs de la mobilité. AKKA bénéficie d'une position unique de spécialiste auprès des grands donneurs d'ordre de ces secteurs, grâce à la compréhension inégalée qu'ont les ingénieurs d'AKKA des enjeux et problématiques de nos clients, pour lesquels nous accélérons l'innovation et l'ingénierie de leurs produits.

Depuis sa création il y a plus de 35 ans, l'expansion d'AKKA a reposé sur l'anticipation et l'adoption des multiples ruptures technologiques nécessaires au cycle d'innovation de nos clients, en capitalisant sur notre expérience approfondie dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, et plus

avant plusieurs années, nous nous sommes également attachés à préserver un maximum de compétences. Nous avons ainsi lancé de nombreux programmes internes de recherche à travers AKKA Research afin que les femmes et les hommes qui font la richesse du Groupe continuent d'innover pour créer des solutions grâce à l'adoption de technologies nouvelles en amont du cycle d'innovation de nos clients, mais aussi désormais dans une logique de création et de valorisation de propriété intellectuelle.

Le repositionnement commercial vers de nouveaux secteurs dits de diversification a, par ailleurs, été renforcé et appuyé par notre expertise accrue dans les technologies digitales, qui sont par essence transverses aux différents secteurs d'activité.

UNE OFFRE DIGITALE STRUCTURÉE

ET RENFORCÉE

La finalisation de l'acquisition de Data Respons est venue renforcer et structurer le positionnement digital du Groupe, qui dispose désormais de plus de 40% de ses effectifs sur ces technologies. Afin de toujours accroître ses expertises, de continuer l'optimisation de ses offres et d'augmenter la valeur ajoutée de ses consultants, AKKA a conçu une stratégie de formation complète pour mieux répondre aux besoins numériques de nos clients. Un programme de Reskilling d'une ampleur unique a ainsi été créé, et près de 1000 ingénieurs en France et en Allemagne ont déjà suivi ou sont en train de suivre ces programmes de formation approfondis. Notre ambition est de porter ce chiffre à 3 000 en fin d'année 2022. Deux autres programmes ont été conçus pour permettre aux business managers de mieux identifier les opportunités de projets digitaux chez les clients et de former les recruteurs du Groupe aux spécificités de l'acquisition de talents numériques et informatiques.

Par ailleurs le pôle de talents en ingénierie étant désormais un pôle mondial, AKKA souhaite accentuer son développement dans certains pays tels la République Tchèque, la Turquie, la Roumanie, le Maroc ou encore l'Inde, dans une logique d'entreprise étendue (Extended Teams). Ces ressources, dotées de solides formations en ingénierie et formées en nombre significatif, nous permettront d'accompagner nos clients dans leurs besoins globaux.

Notre détermination pour mettre en œuvre notre plan de transformation, simplifier l'organisation et maîtriser la base de coûts a permis au Groupe de renouer avec la profitabilité dès le deuxième semestre (résultat opérationnel (ajusté)).

Pour préparer l'avenir et le prochain cycle, AKKA a également pris les mesures adéquates pour renforcer son bilan en mettant en œuvre une augmentation de capital réservée. La famille RICCI a témoigné de sa confiance et de son engagement dans le Groupe en réinjectant 50 millions d'euros aux côtés de son nouvel investisseur stratégique qui a quant à lui investi à hauteur de 150 millions d'euros. La Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), investisseur de long terme à capital familial, s'inscrit en tant que partenaire dans la durée d'AKKA et de ses dirigeants et dispose des atouts nécessaires pour accompagner le développement opérationnel et financier du Groupe.

La solidité de nos fondamentaux, associée à la richesse de notre savoir-faire et de nos compétences, nous place en très bonne position pour profiter de la reprise de la demande mondiale qui ne manquera pas de se matérialiser.