AKKA Technologies : Solution de conversion d'A330 en cabine-cargo certifiée, prête pour un déploiement immédiat

AKKA ET AVIANOR OBTIENNENT ENSEMBLE LA CERTIFICATION DU STC A330 PREIGHTER SOLUTION DE CONVERSION D'A330 EN CABINE-CARGO CERTIFIÉE, PRÊTE POUR UN DÉPLOIEMENT IMMÉDIAT

Bruxelles, le 24 février 2021 - AKKA Technologies, leader européen du conseil en ingénierie et des services de R&D dans le domaine de la mobilité, et Avianor, filiale de la division Aéronautique et transport Terrestre de DRAKKAR, ont débuté leur collaboration en mai 2020 dans le but d'offrir aux compagnies aériennes une solution de conversion cargo d'A330 permettant l'emport de fret en cabine. Depuis la publication de la dernière règlementation en octobre 2020, AKKA et Avianor ont uni leurs efforts afin de se conformer aux exigences nécessaires en vue d'obtenir le STC (Certificat de Type Supplémentaire) de la part de l'EASA.

Le STC d'Avianor pour la conversion du fret sur le pont principal, obtenu auprès de Transports Canada, Aviation civile (TCCA), associé à l'expertise des ingénieurs d'AKKA ont permis à l'entreprise de répondre aux exigences de l'EASA.

Actuellement, les autorités locales de l'aviation civile permettent aux opérateurs de voler sur un avion-cargo modifié pour une durée limitée. Cette nouvelle solution (STC ref.10075624 et kit d'installation), disponible sous trois semaines, offrira aux opérateurs la possibilité d'être entièrement conformes aux nouvelles spécifications de l'EASA et leur permettra de poursuivre leurs vols jusqu'à la fin de l'année. AKKA et Avianor sont les premiers au monde à fournir la solution STC, certifiée par l'EASA, de conversion d'avion-cargo pour les cabines passagers de l'A330. Cette solution offre des capacités de déploiement immédiat aux opérateurs qui sont prêts pour cette conversion.

« Travailler en partenariat avec AKKA depuis plusieurs mois, pour réussir à obtenir le tout premier certificat STC de ce type de l'EASA, nous permet de répondre aux besoins des opérateurs du monde entier. Des solutions temporaires de conversion d'avions passagers en avions-cargos (conversion passenger-to-freighter) continuent d'être déployées. Cette solution certifiée par l'EASA facilite sa mise en œuvre pour les opérateurs et prolonge considérablement sa durée, ce qui rend l'analyse de rentabilité convaincante. Cela s'intègre dans le large éventail d'options qu'Avianor peut offrir aux opérateurs de la TCCA, de la FAA et de l'EASA », a annoncé Matthieu Duhaime, président et directeur de l'exploitation d'Avianor.

« Ce STC est le résultat des expertises associées d'AKKA et d'Avianor et démontre notre volonté et notre capacité d'accompagnement de l'industrie du transport aérien en apportant la solution pragmatique attendue par le marché. Ce premier succès ouvre la voie à de nouvelles collaborations fructueuses et créatrices de valeur pour nos clients », a ajouté Pierre-Yves Lazies, Vice-Président de l'Aviation chez AKKA France.

A propos d'AVIANOR

Avianor, société privée dans laquelle la division Aéronautique et Transport terrestre de DRAKKAR détient une participation majoritaire, se spécialise dans la maintenance, la modification et la finition d'avions, et possède notamment une équipe d'ingénierie hautement qualifiée. L'entreprise s'est positionnée comme intégrateur vertical sur le marché. Elle occupe plus de 200 000 pieds carrés d'espace de hangars, d'ateliers de réparation, d'installations de fabrication et d'entrepôt à l'aéroport de Mirabel (YMX), et elle emploie plus de 350 personnes.

A propos d'AKKA Technologies

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l'ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d'innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l'industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 1,8 Md€.

A l'issue de l'offre publique d'achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d'un portefeuille d'offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles - Compartiment A - Code ISIN: FR0004180537.

