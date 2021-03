AKKA Technologies : , VIA SA PLATEFORME BIG DATA, S'ALLIE A LA STARTUP SYLFEN

BIG DATA ET BÂTIMENT DU FUTUR

Le groupe AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité et expert en Data Science, s’allie à la startup grenobloise SYLFEN via sa plateforme Big Data pour le développement du bâtiment du futur, autonome en énergie renouvelable.

SYLFEN développe des solutions intégrées permettant aux propriétaires de bâtiments de réussir leur transition énergétique. Afin de réduire l’impact environnemental des bâtiments qui sont responsables en Europe de 36% des émissions de gaz à effet de serre, SYLFEN œuvre au passage à une énergie décentralisée, décarbonée et digitalisée.

SYLFEN a mis au point le Smart Energy Hub, un équipement modulaire et intégrable dans n’importe quel bâtiment grâce à sa technologie hydrogène innovante et hybridée avec des batteries.

Ce système permet – en complément d’autres sources d’énergies renouvelables – non seulement de stocker des surplus d’électricité renouvelable en chargeant les batteries et en fabriquant de l’hydrogène vert, mais aussi d’alimenter le bâtiment en électricité et en chaleur à partir des stocks constitués localement (batteries, hydrogène) ou de gaz naturel (cogénération).

AKKA, partenaire et expert Big Data

SYLFEN souhaite mettre à disposition de ses clients (i) un pilotage des flux d’énergie automatique, prédictif et optimisé pour chaque bâtiment, (ii) une communication sur la performance énergétique et environnementale et (iii) un service de maintenance prédictive. Pour répondre à cet objectif, les équipes AKKA sont intervenues dans le traitement du volume important de données générées via l’intégration de la plateforme Big Data au sein du système d’information de SYLFEN.

La plateforme Big Data d’AKKA est une plateforme intégrée qui couvre l’ensemble de la chaîne du traitement des données. Elle permet de collecter massivement des données hétérogènes de SYLFEN (production solaire, consommations électrique et thermique des bâtiments, données techniques, etc.) et d’en faciliter la visualisation et l’exploitation.

Des premiers cas d’usage sont d’ores et déjà mis en œuvre et les équipes de SYLFEN sont formées pour utiliser à terme la plateforme Big Data de façon indépendante. Elles peuvent ainsi contrôler, développer et améliorer des algorithmes d’efficacité énergétique, de prévision de production et de consommation.

La contribution d’AKKA à ce projet met en exergue l’expertise du Groupe en matière de Big Data et illustre son ambition de réduire l’empreinte écologique des infrastructures et des véhicules existants grâce à la technologie et à l’innovation.

Denis Grandjean, Directeur de l’offre Data Intelligence d’AKKA, déclare : « Nous sommes très heureux d’être associés à une startup française, innovante et pleine de promesses dans ce secteur en mutation. Nous nous sommes appuyés sur notre Centre d’Expertise Data pour réaliser le projet. La disponibilité de notre plateforme Big Data et l’expertise des équipes AKKA & SYLFEN vont permettre d’accélérer la valorisation des données et, in fine, le time-to-market des équipements de SYLFEN. Des services à valeur ajoutée à destination des clients peuvent ainsi être rapidement développés par SYLFEN, lui permettant de renforcer sa différenciation. »

Nicolas Bardi, Président de SYLFEN, ajoute : « Nous cherchons, dans l’ensemble de nos développements matériels et logiciels, à concentrer nos efforts sur les innovations les plus impactantes pour nos clients, en nous appuyant sur les meilleurs partenaires pour gagner du temps et intégrer des solutions industrielles. Le partenariat avec AKKA, qui nous apporte son expertise et une forte réactivité, est un atout essentiel pour le succès commercial de SYLFEN. »

NOTE POUR LES EDITEURS :

Qu’est-ce que la plateforme Big Data d’AKKA ?

La plateforme Big data d’AKKA est une plateforme intégrée, disponible immédiatement. Elle couvre l’ensemble de la chaine du traitement de la donnée et permet de collecter massivement des données hétérogènes. Elle offre une grande flexibilité dans la visualisation et l’exploration des données, en restitution, et intègre également nativement les outils de machine learning. Elle permet ainsi de présenter très rapidement des premiers résultats concrets. Reposant intégralement sur des composants open-sources, la plateforme big data d’AKKA inclut des fonctions :

de collecte et stockage des données en gros volumes (archivages inclus) ;

d'analyse des données ;

de transformation des données (fonction ETL) ;

de développement de modèles prédictifs ;

de développement d’applications temps réel et Batch ;

d'exposition des données via des services web et des bases de données ;

de visualisation des données à l’aide de Dashboards interactifs ;

de déploiement des applications au sein même de la plateforme, ou bien vers d’autres types d’environnements.

À propos d’AKKA Technologies

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN: FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com

À propos de SYLFEN

Sylfen est une start-up industrielle et logicielle créée en 2015 à Grenoble avec l’ambition d’apporter sur le marché la brique encore manquante de la transition énergétique : une solution pour s’alimenter de façon fiable et compétitive en énergie locale et décarbonée, compensant la variabilité naturelle des productions d’énergies renouvelables (solaire, éolien, petit hydraulique).

Après avoir conçu et validé avec le CEA-Liten et Engie un premier prototype « preuve de concept » en 2018, Sylfen produit aujourd’hui en Isère ses premiers Smart Energy Hubs qui seront livrés en Italie et en France dès 2021 pour des bâtiments allant de 1 500 à 10 000 m². Sylfen pourra livrer des solutions pour des ensembles plus vastes dès 2023.

Sylfen accompagne ses clients d’un bout à l’autre de leurs projets de transition énergétique (bâtiments neufs ou à rénover) en réalisant successivement des études de projection (pour configurer la meilleure solution), des études d’ingénierie (pour planifier l’intégration technique de la solution dans le bâtiment), puis les opérations d’installation, mise en service et maintenance de la solution retenue.

Pour plus d’informations : www.sylfen.com

