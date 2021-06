AKKA Technologies : s'associe avec Teréga dans les jumeaux numériques de sites industriels

AKKA Technologies s’associe à Teréga, acteur majeur des infrastructures de transport et de stockage de gaz en France et en Europe, pour promouvoir une solution digitale innovante de jumeaux numériques de sites industriels, destinée à optimiser leurs performances opérationnelles, énergétiques et environnementales.



Le fournisseur de services de conseil en ingénierie et services R&D mobilise son expertise numérique en termes de Data Intelligence et son savoir-faire en IoT (Internet of Things), via son Centre d'Expertise de Niort (Deux-Sèvres), pour compléter la solution de Teréga et proposer un accompagnement " end to end " au profit de ses clients industriels pour l'extraction et la valorisation des données de production.



" Cette méthode permet de gérer des cas d'usages tels que la supervision à distance des sites industriels, la détection d'anomalies, le monitoring en temps réel des installations et l'optimisation des processus, ouvrant la voie à de nouvelles applications métiers spécifiques ", explique AKKA.