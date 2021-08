AKKA Technologies : s'associe avec PFW Aerospace et Rosenbauer pour sa solution clé en main de conversion d'avions militaires immobilises au sol en avions bombardiers d'eau

Bruxelles, le 25 août 2021 - AKKA Technologies, leader européen du conseil en ingénierie et des services de R&D dans le secteur de la mobilité, est fier d'annoncer la signature d'une lettre d'intention avec PFW Aerospace GmbH, un leader mondial de l'aviation et Rosenbauer International AG, le premier fabricant mondial de matériels de lutte contre les incendies et d'interventions d'urgence, concluant un partenariat stratégique afin de commercialiser des kits de lutte contre les incendies compatibles avec divers avions cargo et pouvant être changés rapidement.

Comme annoncé en juin 2021, AKKA a conçu et breveté une solution de conversion clé en main permettant de reconvertir des avions de transport militaire équipés d'une porte cargo arrière en avions bombardiers d'eau.

Ce kit de solution Plug & Play peut être monté en une heure et sans aucune modification structurelle, sur de nombreux types d'avions militaires, tels que l'A400M, le C-130 Hercules, les CASA C-295 et CN235, le C-27J Spartan, ou l'Embraer KC-390 (liste non exhaustive), conférant ainsi une fonction supplémentaire de lutte contre l'incendie à ces avions traditionnellement militaires.

Dans le cadre de ce partenariat, AKKA restera le seul détenteur du brevet de la solution et sera responsable des futurs développements et mises à jour. PFW Aerospace GmbH se chargera de la fabrication des kits, tandis que Rosenbauer sera responsable de la commercialisation de ces kits.

Jean-Franck Ricci, Directeur Général du Groupe AKKA en charge du développement commercial et des ventes, a commenté : "Nous sommes extrêmement heureux de signer cette lettre d'intention et de poursuivre cette aventure aux côtés de deux acteurs mondiaux tels que PFW Aerospace et Rosenbauer, respectivement dans les domaines de l'aviation et de la lutte contre les incendies. Les incendies de forêt dans le monde sont une préoccupation évidente car ils constituent une menace pour les vies humaines, des dommages importants à la biodiversité et à l'ensemble de l'écosystème. Cela souligne l'importance environnementale et la pertinence économique de notre solution, qui permet aux États de fournir un soutien ponctuel aux pompiers sans avoir à construire ou à acheter de nouveaux avions.".

Stefan Zimmermann, CEO de PFW Aerospace, a déclaré : "Nous sommes ravis de faire partie de cette équipe trilatérale avec AKKA et Rosenbauer afin de fournir une nouvelle solution innovante pour une lutte aérienne efficace contre les incendies. Grâce à notre expérience de fabrication de milliers de réservoirs de carburant maintenus dans le fuselage, nous sommes certains d'offrir l'expertise nécessaire pour produire le kit de réservoir d'eau convertible à l'avenir.".