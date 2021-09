AKKA : les comptes se redressent au premier semestre

AKKA, qui est en passe d’être racheté par le Groupe Adecco, a dévoilé des résultats semestriels en amélioration. Le spécialiste de l’ingénierie et de la R&D a ainsi généré un résultat opérationnel ajusté de 40,5 millions d'euros lors du premier semestre 2021 après avoir essuyé une perte de 12,6 millions d'euros un an auparavant. En Bourse, l’action AKKA grappille 0,09% à 47,09 euros alors que le prix offert par Adecco s’élève à 49 euros.



Degroof Petercam précise que la performance du groupe s'est révélée meilleure que prévu grâce à une bonne gestion des coûts.



Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 769,6 millions d'euros, en baisse à 1,1% en données publiées et à 4,7% en données organiques.



Sur la base d'une dynamique commerciale qui continue de se renforcer, AKKA prévoit désormais pour l'ensemble de l'année 2021 une croissance du chiffre d'affaires comprise avec " un taux de croissance à un chiffre faible à moyen ". Le groupe prévoit en outre que son résultat net du second semestre 2021 revienne en territoire positif.



En revanche, le free cash flow devrait rester négatif sur l'ensemble de l'année en raison des sorties de trésorerie ponctuelles liées aux plans de restructuration et aux coûts de mise en œuvre de Fit2Clear provisionnés en 2020 et 2021.



Le 28 juillet 2021, la famille Ricci et Swilux S.A., filiale à 100% de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA, qui détiennent collectivement environ 60% du capital d'AKKA et environ 68% des droits de vote, se sont irrévocablement engagés à vendre leur participation au Groupe Adecco au prix de 49 euros par titre. La réalisation de cette première étape est prévue au début du premier trimestre 2022. Adecco lancera ultérieurement une offre publique d'acquisition obligatoire pour les actions restantes.