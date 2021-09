Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 6 septembre 2021

© AOF 2021

Akka TechnologiesLe groupe de conseil en ingénierie et services publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Delta PlusLe distributeur d'équipements de protection individuelle publiera ses résultats semestriels.Serge FerrariLe spécialiste des matériaux composites souples innovants publiera ses résultats semestriels.DevoteamLe groupe de conseil en technologies et management publiera ses résultats semestriels.ESI GroupLe groupe d'ingénierie virtuelle de produit publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.HerigeL'entreprise de négoce de matériaux de construction publiera ses résultats semestriels.WendelLa société d'investissements publiera (avant Bourse) ses résultats semestriels.BoironLe spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.DamartexLe distributeur de vêtements pour senior publiera ses résultats annuels.InterparfumsLe fabricant de parfums sous licence publiera (avant bourse) ses résultats annuels.AltamirLa société de private equity publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.ChargeursLe spécialiste du développement et de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles publiera (avant Bourse) ses résultats semestriels.Fleury MichonLe groupe agroalimentaire publiera ses résultats semestriels.Lanson-BCCLe groupe de champagne publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.MilibooLa marque digitale d'ameublement publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.RubisLe spécialiste de l'aval pétrolier publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.SavenciaLe groupe agroalimentaire publiera ses résultats semestriels.Sword GroupLe spécialiste de la transformation technologique et digitale publiera ses résultats semestriels.Vranken MonopoleLe groupe de vins de champagne publiera ses résultats semestriels.FermentalgLa société spécialisée dans la recherche et l'exploitation bio-industrielle des microalgues publiera (avant Bourse) ses résultats semestriels.