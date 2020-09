Akka Technologies : anticipe un ROA positif en 2020 après un S1 plombé par la pandémie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du conseil en ingénierie et services de R&D Akka Technologies a annoncé jeudi anticiper un résultat opérationnel des activités (ROA) ordinaires positif en 2020, après avoir subi une forte dégradation de ses résultats au premier semestre, plombé par la crise sanitaire.

Akka s'attend également à ce que son activité s'améliore progressivement au cours du second semestre. "Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 devrait s'améliorer séquentiellement et le quatrième trimestre 2020 devrait être sensiblement plus élevé que le troisième", a indiqué le groupe.

L'entreprise prévoit également que sa dette nette à fin décembre soit stable par rapport au niveau de fin juin.

La société a par ailleurs indiqué avoir progressé dans sa recherche de différents moyens pour renforcer son bilan." Le groupe est en train de choisir parmi un nombre restreint d'options précises pour respecter ses engagements financiers de fin d'année", a-t-elle expliqué.

Akka Technologies a procédé à ces annonces alors que ses résultats financiers ont souffert au premier semestre de la forte baisse de ses marchés, en particulier l'aéronautique et l'automobile, fortement pénalisés par la crise sanitaire.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a accusé une perte opérationnelle des activités ordinaires de 12,6 millions d'euros, contre un résultat positif de 60 millions d'euros sur la même période de 2019. La perte opérationnelle s'est établie à 66,1 millions d'euros, contre un résultat opérationnel de 45,1 millions d'euros au premier semestre 2019.

Akka a dégagé une perte nette part du groupe de 57,4 millions d'euros, contre un bénéfice de 26,3 millions d'euros un an auparavant.

Au niveau du bilan, le ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'établissait à 3,73 à fin juin, soit un niveau inférieur au covenant (engagement pris auprès des créanciers) de 4,5.

Publié fin juillet, le chiffre d'affaires d'Akka Technologies a chuté de 12,7% en données publiées et de 20,3% en données organiques, pour atteindre 778 millions d'euros.

A l'heure actuelle, le groupe compte environ 2.700 personnes en chômage partiel contre une moyenne de 4.600 au plus fort de la crise, a indiqué la directrice financière Nathalie Bühnemann au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Le groupe compte 21.500 employés au total.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones

