Akka : départ d'un administrateur délégué à la gestion

Akka annonce le départ de Nicolas Valtille, administrateur délégué à la gestion, à compter du 1er janvier 2021 pour des raisons personnelles. Nathalie Buhnemann lui succède dans ses fonctions actuelles en charge des fonctions support du groupe.



Nathalie Buhnemann a rejoint le groupe de conseil en ingénierie et services R&D fin 2013 et exerce les fonctions de chief financial officer depuis 2018. Elle avait été désignée depuis lors dans le plan de succession de Nicolas Valtille.



