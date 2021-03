Akka : pénalisé par une dégradation d'analyste

Akka Technologies lâche plus de 2%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Invest Securities de 'neutre' à 'vente' sur le titre du d'ingénierie et de conseil en technologies, avec un objectif de cours ramené de 24 à 20 euros.



'La dette nette va continuer à progresser en raison d'importants décaissements liés aux coûts exceptionnels et au remboursement des avances de charges fiscales et sociales qui ont permis au groupe d'afficher une dette nette meilleure qu'attendu à fin 2020', prévient-il.



Aussi, le bureau d'études considère que 'le groupe est en situation de vulnérabilité, alors que la tendance toujours très difficile sur son chiffre d'affaires ne va pas l'aider à se redresser, pas plus que sa sensibilité aux restrictions sanitaires'.



