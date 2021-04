Durabilité & performance des trains: AKKA apporte son expertise transversale au projet GEARBODIES

Bruxelles, le 8 avril 2021 - AKKA renforce sa contribution à long terme dans l'amélioration de la durabilité et des performances des trains en participant à une série de projets ferroviaires, dont le projet GEARBODIES. La contribution d'AKKA à ces projets illustre l'ambition du groupe de réduire l'empreinte écologique des infrastructures et des véhicules existants au moyen de l'innovation pour des technologies plus durables.

Le projet GEARBODIES

GEARBODIES est un projet de recherche financé par l'UE et lancé par l'initiative Shift2Rail1 en collaboration avec AKKA et 12 autres partenaires2 tels qu'EURNEX (Réseau d'Excellence Européen pour la Recherche Ferroviaire), UNIFE (Association Européenne de l'Industrie Ferroviaire) et CERTH (Centre de Recherche et de Technologie Hellas). Ce projet vise à ouvrir la voie à une nouvelle génération de trains efficaces et fiables sans pour autant sacrifier la capacité ou la vitesse.

Le rôle d'AKKA dans le projet GEARBODIES

Le rôle principal d'AKKA dans le projet GEARBODIES est de se concentrer sur l'amélioration des procédures de maintenance, sur le développement de technologies non destructives innovantes et sur l'optimisation des systèmes d'inspection des caisses3 de trains légers.

AKKA dirige le développement et la conception d'une plateforme d'inspection robotisée innovante qui intégrera des systèmes d'inspection thermographique et ultrasonique sur mesure. Cette plateforme optimisera la détection et l'évaluation automatisées des défauts sur toute l'épaisseur de la caisse en utilisant un module logiciel personnalisé et alimenté par un algorithme de fusion de données développé par AKKA.

"Le Groupe est fier d'apporter son expertise transversale au secteur ferroviaire en inspectant des matériaux légers, comme il l'a fait en 2016 avec le projet AirCobot dédié aux inspections d'avions avant vol dans le cadre d'un partenariat avec Airbus. Avec notre participation au projet GEARBODIES, nous voulons façonner les trains du futur en les rendant encore plus fiables et efficaces. Pour ce faire, nous nous appuierons sur notre savoir-faire en matière de matériaux et de conception mécanique en nous aidant de la robotique et de la vision par ordinateur. Cette approche est une forte démonstration de la capacité d'AKKA à combiner l'expertise numérique et les connaissances traditionnelles", a indiqué Pierre Lion, directeur du groupe AKKA Research, le centre interne de R&D et d'innovation d'AKKA.