Akora Resources Ltd est une société d'exploration minière basée en Australie. Elle est engagée dans l'exploration et le développement du projet Bekisopa, du projet Tratramarina et du projet Ambodilafa, des projets de minerai de fer à Madagascar. Elle détient environ 308 kilomètres carrés de titres de propriété dans ses trois zones d'exploration, chaque projet étant couvert par plusieurs titres de propriété distincts. Le projet de minerai de fer de Bekisopa consiste en trois permis de recherche (PR) et un permis d'exploitation minière à petite échelle (PRE) couvrant environ 93,5 kilomètres carrés (km) et est situé à environ 220 km de la côte ouest. Le projet Tratramarina est situé à environ 16 km de l'océan avec un emplacement potentiel de port/transbordement au sud de Mahanoro près de l'embouchure de la rivière Mangoro. La zone du projet Ambodilafa comprend trois permis couvrant une superficie d'environ 52,33 kilomètres carrés et est située à environ 45 km à l'ouest du village côtier de Nosy Varika.

Secteur Acier