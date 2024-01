Akoustis Technologies, Inc. est une société de produits commerciaux. La société opère à travers deux segments : Fabrication Services et RF Filters. Son segment Fabrication Services consiste en des services de révision technique et des services d'emballage en amont. Le segment des filtres RF comprend la vente d'amplificateurs et de filtres. La société développe des filtres RF pour la cinquième génération (5G), la fidélité sans fil (WiFi) et les bandes de défense grâce à ses modèles de résonateurs et à ses kits de conception de produits (PDK). Elle se concentre sur le développement, la conception et la fabrication de solutions de filtrage RF pour l'industrie sans fil, notamment pour les smartphones et les tablettes, l'équipement d'infrastructure réseau, l'équipement client WiFi (CPE), l'automobile, les applications industrielles et de défense. La société a mis au point une technologie d'ondes acoustiques de masse (BAW) basée sur un système microélectromécanique (MEMS). Elle fournit également des services de chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.

Secteur Equipements et pièces électroniques