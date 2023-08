Akoya Biosciences, Inc. est une société technologique spécialisée dans les sciences de la vie. La société fournit des solutions de biologie spatiale. Grâce à ses plates-formes, réactifs, logiciels et services de codétection par indéxation (CODEX) et de phénoptique, elle offre des solutions de bout en bout pour effectuer l'analyse des tissus et le phénotypage spatial dans le continuum, de la découverte à la recherche translationnelle et clinique. CODEX est un système fluidique compact de paillasse qui s'intègre à un microscope compagnon pour automatiser l'acquisition d'images. Il fournit une solution complète de biologie spatiale, en convertissant le microscope fluorescent standard de son client en un système d'imagerie automatisé pour produire des images multiplex à très haut paramètre capables de fournir une analyse in situ à l'échelle cellulaire et subcellulaire. Sa plateforme Phenoptics permet aux chercheurs de visualiser, d'analyser, de quantifier et de phénotyper des cellules in situ, dans des coupes de tissus frais congelés ou FFPE et dans des microréseaux de tissus (TMA) en utilisant un flux de travail automatisé et à haut débit.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés